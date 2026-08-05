Israël lance son premier programme d’Alyah destiné aux enseignants juifs

L’organisation Nefesh B’Nefesh, les ministères israéliens de l’Éducation et de l’Alyah et de l’Intégration ont annoncé mercredi le lancement du premier programme national d’Alyah consacré aux enseignants.

L’objectif est de recruter des éducateurs juifs qualifiés en Amérique du Nord et de faciliter leur intégration dans les établissements scolaires israéliens à partir de l’année 2027-2028.

Le système éducatif israélien souffre depuis plusieurs années d’un manque d’enseignants, particulièrement en anglais, en mathématiques et en sciences. Des milliers de professionnels travailleraient actuellement sans certification complète ou enseigneraient en dehors de leur domaine de formation.

« La pénurie d’enseignants constitue l’un des plus grands défis auxquels notre système éducatif est confronté », a déclaré le ministre israélien de l’Éducation, Yoav Kisch.

Yoav Kisch a présenté ce programme comme une initiative « nationale, sioniste et éducative », destinée à attirer des professionnels expérimentés et à renforcer les écoles dans les régions et les matières où les besoins sont les plus importants.

Le dispositif doit permettre aux candidats d’entamer la reconnaissance de leurs diplômes, l’obtention de leurs autorisations professionnelles et leur recherche d’emploi avant même leur Alyah.

Cette préparation vise à réduire les délais administratifs afin que les nouveaux immigrants puissent rejoindre rapidement une salle de classe après leur installation en Israël.

Le programme espère identifier plusieurs centaines d’enseignants potentiels au cours de l’année à venir. Le ministère de l’Éducation dressera une carte des postes disponibles selon les matières, les compétences et les régions, afin d’adapter les affectations aux besoins des établissements.

Des salons consacrés à l’Alyah des enseignants seront organisés en Amérique du Nord durant l’année 2026-2027. Les candidats pourront y rencontrer des représentants du système éducatif israélien, faire examiner leurs diplômes et découvrir les possibilités d’emploi.

Des webinaires, des réunions d’information et une base de données nationale reliant les futurs enseignants aux écoles israéliennes seront également mis en place.

Après leur arrivée, les participants bénéficieront d’un accompagnement pour leur recherche d’emploi, leur certification, leur apprentissage de l’hébreu et leur adaptation professionnelle. Un système de mentorat assuré par des enseignants ayant eux-mêmes immigré sera proposé.

Ce projet s’inspire du programme international d’Alyah médicale lancé en 2024. Selon Nefesh B’Nefesh, ce dispositif a permis à plus de 1 000 médecins de s’installer en Israël et de rejoindre le système de santé.

« L’Alyah a toujours constitué un moteur national de croissance, en apportant des talents, des connaissances et de l’expérience pour construire l’avenir d’Israël », a affirmé le cofondateur et président de Nefesh B’Nefesh, Tony Gelbart.

Le ministre israélien de l’Alyah et de l’Intégration, Ofir Sofer, estime que la suppression des obstacles administratifs permettra d’obtenir dans l’éducation des résultats comparables à ceux observés dans le secteur médical.

Dans un premier temps, l’initiative ciblera les communautés juives d’Amérique du Nord, avec une attention particulière portée au recrutement de professeurs d’anglais. Les autorités souhaitent ensuite étendre le programme à d’autres communautés juives dans le monde.