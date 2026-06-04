Benjamin Netanyahou et l’Iran : 30 ans de combat politique

Depuis son arrivée au pouvoir en 1996, Benjamin Netanyahou a fait de l’Iran le cœur de sa doctrine sécuritaire.

Dans le deuxième épisode de la série spéciale d’i24NEWS consacrée aux trente ans de l’ère Netanyahou, proches, anciens conseillers et détracteurs reviennent sur cette obsession stratégique qui a accompagné le Premier ministre israélien tout au long de sa carrière.

De son premier discours devant le Congrès américain en 1996 à son bras de fer avec l’administration de Barack Obama sur l’accord nucléaire iranien, Benjamin Netanyahou n’a cessé de présenter Téhéran comme la principale menace existentielle pesant sur Israël.

Ses proches affirment qu’il a été l’un des premiers dirigeants à alerter la communauté internationale sur les ambitions nucléaires iraniennes, malgré les critiques et les accusations d’alarmisme.

Cette ligne politique s’est traduite par une pression diplomatique constante, mais aussi par des opérations clandestines et des actions de renseignement visant à ralentir le programme nucléaire iranien.

Pour ses partisans, cette détermination a permis de placer la menace iranienne au centre de l’agenda mondial et de préparer Israël à une confrontation jugée inévitable.

Mais cette stratégie soulève aussi des questions plus difficiles.

Après le massacre du 7 octobre, certains critiques estiment que l’attention permanente portée à l’Iran a contribué à sous-estimer d’autres menaces, notamment celle du Hamas à Gaza.

Selon cette lecture, Israël aurait concentré une partie de son énergie politique, sécuritaire et diplomatique sur Téhéran, pendant que le Hamas renforçait ses capacités à quelques kilomètres des localités du sud.

Les défenseurs de Benjamin Netanyahou répondent que ses décisions s’appuyaient sur les évaluations des services de sécurité, qui estimaient alors que le Hamas était dissuadé.

L’épisode revient également sur plusieurs moments clés de son parcours : le discours de Bar-Ilan, l’accord Shalit, les confrontations récurrentes avec le Hamas, le désengagement de Gaza et la rupture avec Barack Obama autour du nucléaire iranien.

Tous ces dossiers dessinent le portrait d’un dirigeant qui a durablement marqué la politique israélienne, entre prudence stratégique, obsession iranienne et recherche constante de légitimité internationale.

Trente ans après son arrivée au pouvoir, une question demeure : Benjamin Netanyahou restera-t-il dans l’histoire comme l’homme qui avait vu venir la menace iranienne, ou comme celui qui n’a pas su empêcher la pire catastrophe subie par Israël depuis sa création ?