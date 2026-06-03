Netanyahou minimise ses divergences avec Trump et affiche son unité avec Washington

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a cherché à désamorcer les spéculations sur de possibles tensions avec le président américain Donald Trump, après les révélations concernant une conversation téléphonique particulièrement tendue entre les deux dirigeants. Dans un entretien accordé à CNBC, il a assuré que malgré certains désaccords tactiques, leur relation restait solide et fondée sur un profond respect mutuel.

"Le président Trump est le meilleur ami qu’Israël ait jamais eu", a déclaré Netanyahou, ajoutant que les deux hommes pouvaient avoir des divergences ponctuelles tout en restant proches. Il a également révélé qu’ils s’entretenaient tous les deux jours. Selon lui, les États-Unis et Israël poursuivent des objectifs stratégiques communs et l’État hébreu demeure le principal allié de Washington dans la région.

Évoquant l’Iran, le Premier ministre a estimé que la République islamique n’avait jamais été aussi affaiblie, tandis qu’Israël n’avait jamais été aussi puissant. Il a attribué cette situation aux actions conjointes menées par Israël et les États-Unis. Interrogé sur les récentes attaques iraniennes contre Bahreïn et le Koweït ainsi que sur le cessez-le-feu en vigueur, Netanyahou a averti que Téhéran "joue avec le feu", rappelant que Donald Trump avait déjà promis une réponse en cas de nouvelles provocations.

Le chef du gouvernement israélien a également évoqué les négociations en cours autour du programme nucléaire iranien. Selon lui, tout accord crédible devra garantir le démantèlement des capacités nucléaires de l’Iran et permettre la présence d’inspecteurs sur place. Il a affirmé que Téhéran refusait toujours de transférer hors du pays son uranium enrichi et a accusé le régime iranien de manquer de crédibilité. Dans le même temps, il a révélé qu’Israël avait éliminé 20 scientifiques nucléaires iraniens de haut rang au cours de la confrontation récente.

Concernant le Liban, Netanyahou a réaffirmé que la stabilité ne pourrait être obtenue qu’à travers le désarmement de l’organisation terroriste Hezbollah. Il a indiqué avoir abordé ce sujet avec Donald Trump, affirmant que le président américain partageait cette analyse. Israël examine actuellement les circonstances des tirs de roquettes effectués depuis le Liban contre des localités israéliennes malgré le cessez-le-feu entré en vigueur il y a deux jours.

Répondant aux critiques du président français Emmanuel Macron concernant l’escalade régionale, Netanyahou a rejeté toute responsabilité israélienne, affirmant que le Hezbollah était à l’origine des violences. "Je ne cesserai pas de protéger mon peuple pour obtenir une meilleure couverture médiatique dans le monde", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également abordé la situation économique du pays, mettant en avant la vigueur du shekel et l’intérêt continu des investisseurs étrangers pour Israël malgré les tensions sécuritaires. Il a salué la résilience du secteur technologique israélien, qu’il considère comme l’un des plus dynamiques au monde.

Ces déclarations interviennent alors que Donald Trump a lui-même confirmé avoir vivement réprimandé Netanyahou lors d’un récent entretien téléphonique. Le président américain a expliqué que son irritation était liée à la crainte que l’escalade au Liban ne compromette ses efforts diplomatiques avec l’Iran concernant la réouverture du détroit d’Ormuz. Malgré cet échange musclé, Trump a publiquement réaffirmé son estime pour le dirigeant israélien, déclarant : "J’aime beaucoup Bibi. Je suis un président en temps de guerre et il est un Premier ministre en temps de guerre."