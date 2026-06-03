Trump confirme avoir traité Netanyahou de "fou" au sujet du Liban

Le président américain Donald Trump a confirmé avoir tenu des propos particulièrement durs à l’égard du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d’un entretien téléphonique tendu entre les deux dirigeants en début de semaine. Dans une interview accordée au podcast "Pod Force One" du New York Post, le locataire de la Maison Blanche a reconnu lui avoir lancé : "Es-tu complètement fou ?", exprimant ainsi son exaspération face à la poursuite des opérations militaires israéliennes contre l’organisation terroriste Hezbollah au Liban.

Selon Trump, les frappes israéliennes répétées risquent de compromettre les efforts diplomatiques menés par son administration avec l’Iran. Téhéran exigerait en effet un arrêt total des attaques contre le Hezbollah comme condition préalable à la conclusion d’un accord en cours de négociation avec Washington.

Le président américain a indiqué que ce mémorandum d’entente pourrait conduire l’Iran à démanteler intégralement son programme nucléaire militaire. En contrepartie, le détroit d’Ormuz, axe stratégique pour le commerce mondial de l’énergie, serait rouvert à la navigation après les perturbations qui ont provoqué une hausse des prix du pétrole et alimenté les tensions inflationnistes à l’échelle mondiale.

Trump a également affirmé que l’accord aurait pu être signé dès cette semaine, mais que l’escalade actuelle entre Israël et le Hezbollah, ainsi que des difficultés logistiques au sein du régime iranien, ont retardé le calendrier des négociations.

Malgré la fermeté de ses critiques, le président américain a tenu à souligner que sa relation avec Benjamin Netanyahou demeurait solide. "Je suis un président en temps de guerre et il est un Premier ministre en temps de guerre. J’aime beaucoup Bibi et je m’entends très bien avec lui", a-t-il déclaré, cherchant à dissiper les spéculations sur une éventuelle crise durable entre Washington et Jérusalem.