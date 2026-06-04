Benjamin Netanyahou promet 12 milliards de shekels pour la reconstruction du nord d’Israël

En visite jeudi dans la localité de Shlomi, en Galilée occidentale, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a réaffirmé son engagement en faveur de la sécurité des habitants du nord du pays et de la reconstruction des régions affectées par la guerre. Selon le site Ynet, il a assuré aux responsables locaux qu’Israël investirait dans le redressement économique et social du nord "comme cela a été fait dans le sud", tout en promettant de poursuivre les opérations contre les menaces pesant sur la région.

"Nous continuerons d’agir avec détermination contre toutes les menaces", aurait déclaré Benjamin Netanyahou lors de cette rencontre avec les dirigeants des collectivités locales du nord. Cette réunion s’est tenue dans un contexte de tensions persistantes à la frontière libanaise, alors que les habitants de nombreuses localités continuent de subir les conséquences du conflit avec le Hezbollah.

Une vidéo diffusée par Ynet montre notamment Moshe Davidovich, président du conseil régional de Mateh Asher et l’une des voix les plus actives en faveur d’un soutien accru au nord, saluer le plan gouvernemental de 12 milliards de shekels destiné à relancer l’économie de la région. Dans cet extrait, il remercie particulièrement le député Ze'ev Elkin, chargé au ministère des Finances de coordonner les efforts de reconstruction dans le nord et le sud du pays. En revanche, aucune marque de gratitude similaire n’est adressée à Benjamin Netanyahou ni au ministre de la Défense, Israël Katz, pourtant assis à ses côtés.

Cette visite a eu lieu quelques dizaines de minutes avant le déclenchement d’alertes aux drones dans la région de Shlomi. Le bureau du Premier ministre a confirmé que les sirènes avaient retenti environ une demi-heure après son départ de la localité. Aucune réaction officielle n’a été publiée par les services du Premier ministre concernant les propos rapportés par Ynet.