Betsalel Smotrich : "L’accord avec l’Iran est mauvais pour Israël et pour le monde libre"

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a vivement critiqué l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran, estimant qu’il constitue une mauvaise nouvelle tant pour Israël que pour l’ensemble du monde libre.

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« L’accord avec l’Iran est mauvais pour Israël et pour le monde libre. Point final », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Smotrich a toutefois souligné que la campagne menée contre l’Iran avait permis d’obtenir d’importants résultats stratégiques. Selon lui, les succès enregistrés dans l’affaiblissement des capacités iraniennes ne seront pas remis en cause par l’accord actuellement en préparation.

Le ministre a affirmé qu’Israël devra poursuivre ses efforts pour empêcher Téhéran d’accéder à l’arme nucléaire. Il a également évoqué la nécessité de continuer à agir, « par des moyens créatifs », afin de favoriser un changement de régime en Iran.

Betsalel Smotrich a par ailleurs défendu le Premier ministre Benjamin Netanyahou face aux critiques. Selon lui, aucun de ceux qui aspirent à diriger le pays ne serait capable de résister à une fraction des pressions actuellement exercées sur le gouvernement israélien.

Le chef du Parti Sionisme religieux a également estimé que la prochaine épreuve se jouerait au Liban. « Nous serons testés au Liban », a-t-il averti, soulignant que la sécurité des habitants du nord d’Israël demeure une priorité absolue.

Smotrich a enfin insisté sur la nécessité de préserver la liberté d’action de Tsahal contre le Hezbollah. Il a assuré qu’il continuerait à œuvrer pour permettre à l’armée israélienne de maintenir la pression sur l’organisation terroriste chiite et de l’éloigner durablement de la frontière israélienne.

Ces déclarations illustrent les profondes réserves d’une partie de la coalition gouvernementale israélienne à l’égard de l’accord conclu entre Washington et Téhéran.