Israël Katz menace d’éliminer Naim Qassem et promet de désarmer le Hezbollah par la force

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a prononcé mardi un discours offensif lors de la cérémonie de lecture des noms des soldats tombés au Hall national du souvenir sur le mont Mont Herzl, affirmant qu’Israël restait engagé dans une lutte existentielle. "Entre toutes les guerres d’Israël, il existe une ligne directe et claire : l’État d’Israël lutte encore pour son existence et son avenir, et notre indépendance ne nous a pas été donnée sans contrepartie", a-t-il déclaré.

Le ministre s’en est ensuite violemment pris au Hezbollah et à son chef Naim Qassem. Selon lui, "Nasrallah a détruit la communauté chiite au Liban, et Naim Qassem la détruira à son tour en payant par la perte de maisons et de territoires, tout comme le Hamas à Rafah et à Beit Hanoun à Gaza". Il a ajouté que le dirigeant du Hezbollah finirait également par "payer par la perte de sa tête, comme son prédécesseur et le prédécesseur de son prédécesseur, ainsi que tous les chefs de l’axe du mal qui résident ensemble au fond de l’enfer".

Israël Katz a précisé que "l’objectif suprême de la campagne au Liban est de désarmer le Hezbollah et d’éliminer la menace pesant sur les localités du nord", en combinant "mesures militaires et politiques". Il a insisté sur la nécessité de restaurer durablement la sécurité des habitants du nord d’Israël, frappés par des mois d’attaques transfrontalières.

Enfin, le ministre a lancé un avertissement direct à Beyrouth : "Si le gouvernement libanais continue de ne pas respecter ses engagements, Tsahal le fera à travers la poursuite de l’action militaire". Ces propos interviennent dans un contexte de fortes tensions persistantes à la frontière israélo-libanaise malgré les efforts diplomatiques engagés ces derniers mois.