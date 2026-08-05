Israël réussit un nouvel essai du système antimissile Arrow

Le ministère israélien de la Défense a annoncé mercredi la réussite d’un essai planifié du système antimissile Arrow, présenté comme une nouvelle étape dans le développement des capacités de défense d’Israël contre les missiles balistiques.

Le test a été mené depuis un site du centre du pays par l’Organisation israélienne de défense antimissile, en coopération avec l’Agence américaine de défense antimissile, Tsahal et Israel Aerospace Industries. Il s’inscrit dans un programme pluriannuel destiné à adapter le système à l’évolution des menaces régionales.

Composé notamment des intercepteurs Arrow 2 et Arrow 3, le dispositif constitue la couche supérieure de la défense aérienne israélienne. Il est conçu pour neutraliser des missiles balistiques à longue portée, y compris en dehors de l’atmosphère terrestre. Il complète le Dôme de fer, la Fronde de David et le système laser Iron Beam.

Selon le ministère de la Défense, Arrow a déjà démontré ses capacités lors d’interceptions de missiles lancés depuis l’Iran et le Yémen. Le nouvel essai intégrait des enseignements tirés des récents combats, ainsi que des technologies avancées, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’automatisation et du traitement des données.

Le ministre de la Défense Israël Katz a salué une nouvelle preuve de la puissance technologique et industrielle du pays. "Le système Arrow a fait ses preuves pendant la guerre en interceptant avec succès de nombreuses menaces venues d’Iran et d’autres fronts", a-t-il déclaré, assurant qu’Israël continuait à renforcer simultanément ses capacités défensives et offensives.

Le directeur général du ministère de la Défense, Amir Baram, a indiqué que les stocks d’intercepteurs continuaient d’augmenter et que leur production avait été accélérée. Il a souligné qu’Israël demeurait en état de préparation d’urgence malgré les succès obtenus face à l’Iran.

Israel Aerospace Industries, maître d’œuvre du programme, a affirmé que les données recueillies lors de cet essai contribueraient au développement de la prochaine génération de systèmes israéliens de défense aérienne.