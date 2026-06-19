Itamar Ben-Gvir : "Tout le Liban doit brûler"

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a appelé vendredi à une intensification de l’offensive israélienne au Liban après la mort de quatre soldats de Tsahal dans le sud du pays.

Dans une longue publication sur le réseau social X, le dirigeant du parti Otzma Yehudit a déclaré : « Pour chaque larme d’une mère israélienne, mille mères libanaises doivent pleurer. Le Liban tout entier doit brûler. »

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Le ministre a estimé qu’Israël devait envoyer un message clair à ses adversaires. « Le sang de nos fils et la sécurité de nos citoyens ne sont pas à prendre à la légère », a-t-il affirmé, ajoutant que la protection des citoyens israéliens et des soldats de Tsahal devait primer sur toute autre considération.

Itamar Ben Gvir a également critiqué les réponses qu’il juge insuffisantes face aux attaques du Hezbollah. Selon lui, Israël doit abandonner la logique du « ping-pong » militaire et mener une action plus large contre l’organisation chiite libanaise.

Tsahal a précisé qu’il s’agissait de ses premières pertes depuis l’entrée en vigueur du mémorandum signé entre les États-Unis et l’Iran, accord présenté comme une étape vers une désescalade régionale.

Depuis plusieurs mois, les affrontements entre Israël et le Hezbollah se poursuivent malgré les efforts diplomatiques visant à réduire les tensions à la frontière nord de l’État hébreu.