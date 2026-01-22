L’UNRWA rejette les revendications israéliennes sur son siège à Jérusalem

L’UNRWA a fermement contesté mercredi les affirmations d’Israël selon lesquelles l’État hébreu serait propriétaire du terrain sur lequel se trouve le siège de l’agence onusienne à Jérusalem.

Dans un communiqué cité par l’agence de presse chinoise Xinhua, le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a assuré que "contrairement à ce qui a été rapporté dans les médias, le gouvernement israélien ne possède ni n’a de droits sur le terrain abritant le complexe de Sheikh Jarrah". Il a qualifié les prétentions israéliennes de "fausses et illégales", affirmant qu’"il n’y a jamais eu de transfert de propriété".

Selon Lazzarini, l’UNRWA loue ce terrain au gouvernement jordanien depuis 1952 et Israël serait aujourd’hui en train de s’en emparer "en violation flagrante du droit international". Il a rappelé que la Cour internationale de justice (CIJ) et l’Assemblée générale de l’ONU ont jugé la présence israélienne à Jérusalem-Est illégale et appelé à y mettre fin "le plus rapidement possible". Il a également souligné qu’Israël ne dispose d’aucun droit souverain sur les Territoires palestiniens occupés et que l’application de sa législation dans ces zones est, selon lui, illégale.

Ces déclarations interviennent au lendemain de la démolition par Israël de plusieurs bâtiments situés à l’intérieur du complexe de l’UNRWA à Jérusalem. Depuis octobre 2024, la Knesset a adopté une loi interdisant à l’agence onusienne d’opérer en Israël et prohibant tout contact officiel avec elle. Le texte a été renforcé le mois dernier par une mesure coupant l’accès à l’eau et à l’électricité pour les installations de l’UNRWA, tandis que les bureaux de Jérusalem ont été saisis par les autorités israéliennes.

L’UNRWA fait par ailleurs l’objet de critiques croissantes pour ses liens avec le Hamas, établis à plusieurs reprises. Ces accusations se sont intensifiées après qu'Israël a présenté en 2024 des éléments montrant l’implication de membres de l’agence dans les attaques terroristes du 7 octobre 2023 perpétrées par le Hamas.

À la suite de ces révélations, l’ONU a mis en place un groupe d’examen dirigé par l’ancienne ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Le rapport a relevé des problèmes liés à la neutralité de l’UNRWA, tout en affirmant qu’Israël n’avait pas encore fourni de preuves concernant l’appartenance d’un grand nombre de ses employés à des organisations terroristes.

Malgré ces controverses, la CIJ a récemment exigé qu’Israël facilite l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza via les agences de l’ONU, y compris l’UNRWA, une décision critiquée par Israël et les États-Unis.

Mardi, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné la destruction du complexe de Jérusalem. En réponse, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Oren Marmorstein, a diffusé une vidéo montrant le terroriste du Hamas Mohammad Marwan Abu Itiwi prenant des otages israéliens le 7 octobre, accompagnée d’un document identifiant cet homme comme chauffeur de l’UNRWA. "Était-ce votre employé du mois ?", a-t-il lancé.