Un Israélien arrêté après des violences contre des Palestiniens alors qu'il portait un uniforme de Tsahal

Selon le Jerusalem Post, les forces de sécurité israéliennes ont arrêté ce mercredi matin un Israélien résidant en Judée-Samarie, soupçonné d'avoir agressé des Palestiniens lors des affrontements survenus en juin à Huwara, alors qu'il portait un uniforme de Tsahal et un équipement militaire.

Le suspect, âgé d'une vingtaine d'années, est membre de l'équipe de sécurité de sa localité. Selon la police, il aurait pris part aux violences entre Israéliens et Palestiniens au début du mois de juin, au cours desquelles plusieurs Palestiniens avaient été blessés et hospitalisés.

L'arrestation a été menée lors d'une opération conjointe de la police israélienne, de la police des frontières et du Shin Bet.

Après les incidents, la police du district de Judée-Samarie avait ouvert une enquête portant notamment sur des images montrant des personnes en uniforme militaire participant aux violences. Selon les autorités, le suspect était équipé d'un fusil M-16 et d'un pistolet de service, bien qu'aucun tir n'ait été signalé lors des affrontements.

Les heurts avaient notamment impliqué des jets de pierres et l'utilisation de gourdins entre civils israéliens et Palestiniens. Les enquêteurs précisent qu'un acte d'accusation avait déjà été déposé contre le suspect, qui avait réussi à échapper aux forces de l'ordre pendant plusieurs semaines avant son interpellation.

Lors de son arrestation, les armes en sa possession ont été saisies. La police doit demander la prolongation de sa détention dans le cadre de l'enquête, menée par l'unité spécialisée dans la lutte contre les violences à caractère extrémiste en Judée-Samarie.