Un jeune juif orthodoxe originaire de Jérusalem accusé d'espionnage au profit de l'Iran

Un habitant de Jérusalem âgé de 21 ans a été inculpé pour espionnage au profit de l’Iran, a annoncé le parquet israélien. Selon l’acte d’accusation, Moshe Lahovitch aurait été recruté par un agent se présentant sous le nom de "Michael", avec qui il était entré en contact alors qu’il cherchait du travail. Au fil des échanges, il aurait accepté d’effectuer diverses missions en échange de paiements en cryptomonnaies, pour un montant de plusieurs milliers de dollars.

Parmi les tâches qui sont reprochées au jeune homme issu de la communauté orthodoxe de la capitale israélienne, figurent la collecte d’informations et la prise de photos de sites sensibles à travers le pays, notamment à Ra'anana et à Jérusalem. L’enquête révèle qu’à un stade avancé, il aurait compris que son interlocuteur agissait pour le compte de l’Iran, mais aurait néanmoins poursuivi ses activités. Il est également accusé d’avoir conduit sans permis.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de tentatives d’infiltration attribuées à Téhéran. Les autorités israéliennes évoquent une augmentation marquée des activités d’espionnage visant à recruter aussi bien des civils que des membres des forces armées. Cette semaine, plusieurs soldats en service actif ont ainsi été arrêtés dans une affaire distincte, soupçonnés d’avoir agi collectivement pour le compte de l’Iran.

Par ailleurs, une autre enquête récente a mis en lumière le cas d’un individu ayant reconnu avoir collaboré avec des agents iraniens dans l’espoir d’un gain financier, allant jusqu’à envisager une attaque contre une personnalité politique israélienne. Ces éléments renforcent les inquiétudes des services de sécurité, qui mettent en garde contre une intensification des opérations d’influence et de renseignement menées par l’Iran sur le territoire israélien.