Un réserviste de Tsahal inculpé pour des contacts avec un agent du renseignement iranien

Un citoyen israélien ayant servi dans une unité classifiée de Tsahal, tant en service actif qu'en réserve, a été inculpé pour contacts avec un agent étranger et tentative de transmission d'informations à l'ennemi, ont annoncé conjointement la police israélienne, le ministère de la Défense et le Shin Bet.

Selon l'enquête menée par le Malmab (direction de la sécurité du ministère de la Défense) et le Shin Bet, le suspect était en contact avec une personne s'étant présentée comme un agent du renseignement iranien. Au cours de leurs échanges, il lui aurait notamment été demandé de recruter un soldat afin d'établir un lien avec ces services.

L'acte d'accusation a été déposé le 16 juillet devant le tribunal de district de Tel-Aviv par le département cyber du parquet israélien.

Les services de sécurité rappellent que tout contact avec des ressortissants de pays ennemis ou des individus non identifiés peut constituer une infraction dès les premiers échanges. Ils appellent la population à signaler toute approche suspecte, notamment sur les réseaux sociaux.

Selon les autorités, les services de renseignement et organisations terroristes de pays ennemis poursuivent leurs tentatives de recruter des citoyens israéliens afin de mener des activités d'espionnage ou d'autres opérations hostiles contre Israël.