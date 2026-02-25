À la Knesset, Gideon Sa’ar célèbre les 250 ans des États-Unis et l’alliance avec Israël

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a pris la parole mercredi à la Knesset lors d’un événement marquant le 250e anniversaire de la fondation des États-Unis, saluant la solidité du partenariat stratégique entre Jérusalem et Washington.

En ouverture de son discours, il a rendu hommage aux Pères fondateurs américains, évoquant une nation bâtie, selon lui, sur la liberté et des valeurs judéo-chrétiennes communes. Citant George Washington, il a souligné que ces principes constituent le socle du lien "indéfectible" entre les États-Unis et l’État d’Israël, tout en estimant qu’ils sont aujourd’hui contestés "à gauche comme à droite".

Gideon Sa’ar a également mis en avant la contribution d’Israël aux intérêts et à la sécurité nationale américains, affirmant qu’aucun pays n’est un allié plus fidèle des États-Unis dans la région. "Israël est un atout pour tous ses amis, et en particulier pour les États-Unis", a-t-il déclaré. Il a, dans ce contexte, salué la décision récente de l’ambassade américaine d’étendre ses services consulaires à Efrat, en Judée-Samarie.

Le chef de la diplomatie israélienne a par ailleurs évoqué sa participation récente au sommet du Conseil de paix organisé à Washington par le président Donald Trump, qu’il a qualifié de "leader du monde libre". Il a attribué à l’action du président américain un rôle déterminant dans l’évolution de la situation régionale, citant notamment l’opération "Marteau de minuit" menée en juin contre des installations nucléaires iraniennes, en coordination avec l’opération israélienne "Réveil du lion". Selon lui, ces initiatives ont contribué à renforcer la sécurité au Moyen-Orient.

Gideon Sa’ar a également salué les efforts américains en faveur de la libération des otages et le plan global présenté pour Gaza. Il a estimé que les précédentes initiatives avaient échoué faute de s’attaquer aux causes profondes du terrorisme, telles que l’incitation à la haine et la radicalisation. Le nouveau plan, a-t-il affirmé, repose notamment sur le désarmement du Hamas et du Jihad islamique, la démilitarisation de la bande de Gaza et un processus de déradicalisation.

Concluant son intervention, le ministre a assuré qu’Israël mettrait tout en œuvre pour contribuer au succès de cette initiative, réaffirmant la proximité entre les deux pays à l’occasion de cet anniversaire symbolique.