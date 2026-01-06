Benjamin Netanyahou fait appel à Vladimir Poutine pour rassurer l'Iran : Israël n'a pas l'intention d'attaquer

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait appel au président russe Vladimir Poutine pour transmettre des messages rassurants à Téhéran, indiquant qu'Israël n'a pas l'intention d'attaquer l'Iran. Cette information a été révélée lundi soir par des sources diplomatiques citées par la chaîne publique israélienne Kan.

Ces communications ont eu lieu récemment par le biais d'échanges téléphoniques entre Netanyahou et Poutine, dans un contexte de tensions persistantes entre Jérusalem et Téhéran.

En octobre dernier, le président russe avait déjà évoqué publiquement ce rôle d'intermédiaire. Lors d'une visite au Tadjikistan, Poutine avait déclaré à l'agence Tass : "Nous poursuivons nos contacts avec Israël et recevons des signaux du leadership israélien nous demandant de transmettre à nos amis iraniens le message selon lequel Israël souhaite une résolution sans aucun type de confrontation."

Ce même lundi, Netanyahou s'est exprimé devant la Knesset pour affirmer qu'Israël avait transmis à l'Iran un message clair : toute attaque contre l'État hébreu entraînerait de lourdes conséquences.

Les autorités israéliennes restent néanmoins préoccupées par un possible calcul erroné de la part de Téhéran, qui pourrait déclencher une attaque préventive par crainte d'être frappé en premier. Des réunions récentes entre responsables politiques et sécuritaires israéliens ont abordé diverses questions stratégiques, dont la problématique iranienne.