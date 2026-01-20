Échange tendu entre Benjamin Netanyahou et Marco Rubio sur la gouvernance post-guerre de Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a eu un échange direct et particulièrement tendu avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio au sujet de la composition du conseil exécutif chargé de la gestion de Gaza après la guerre, selon une information de la chaîne israélienne N12.

Officiellement, le bureau du Premier ministre avait indiqué samedi soir que Benjamin Netanyahou avait demandé au ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, de transmettre à Washington les objections israéliennes concernant la nomination des membres de ce conseil. En coulisses toutefois, Netanyahou aurait lui-même pris l’initiative de s’entretenir personnellement avec Marco Rubio, préférant gérer directement les discussions avec les États-Unis, tout en laissant publiquement à Gideon Sa’ar le rôle de chef de file du dialogue, en raison de la sensibilité politique et médiatique du dossier.

Le principal point de friction n’a pas porté sur l’identité des membres du conseil exécutif, mais sur la manière dont l’annonce a été rendue publique. Benjamin Netanyahou aurait reproché à Washington une communication non coordonnée avec Israël, estimant que cette décision aurait dû faire l’objet de consultations préalables.

D’après deux sources proches des échanges citées par N12, Marco Rubio a clairement indiqué qu’il n’était pas question de revenir sur cette décision. Il a confirmé que le Qatar et la Turquie participeraient bien aux dispositifs de l’“après-guerre” à Gaza, à travers leur présence au sein du conseil exécutif. Si le Premier ministre israélien a exprimé ses réserves, il aurait également reconnu que la marge de manœuvre d’Israël était désormais réduite, la décision ayant déjà été rendue publique.

Ce conseil exécutif international, placé sous l’égide du Conseil de paix, doit réunir plusieurs figures internationales de premier plan. Il sera chargé de répartir des portefeuilles précis entre ses membres, couvrant notamment la stabilisation de Gaza, le renforcement des capacités de gouvernance, les relations régionales, la reconstruction, la promotion des investissements, le financement à grande échelle et la mobilisation de capitaux.

Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre a confirmé la double démarche israélienne : “Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a demandé au ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar de traiter cette question avec le secrétaire d’État américain. Parallèlement, le Premier ministre s’est entretenu avec le secrétaire d’État, avec lequel il est en contact régulier.”