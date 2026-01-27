Gideon Sa’ar en visite au Kazakhstan, récent signataire des accords d'Abraham

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, effectue une visite officielle au Kazakhstan, accompagné d’une vaste délégation économique composée de plusieurs dizaines de chefs d’entreprise et de représentants d’organismes publics israéliens. Cette mission s’inscrit dans le cadre du rapprochement entre les deux pays, alors que le Kazakhstan vient d’annoncer son adhésion aux accords d’Abraham, devenant le premier État d’Asie centrale à rejoindre cette initiative diplomatique.

La délégation israélienne réunit des acteurs issus de secteurs variés, notamment l’eau et l’agriculture, la cybersécurité, l’ingénierie, la finance, la santé et les technologies avancées. À l’initiative du chef de la diplomatie israélienne, ses membres participent à une série de rencontres avec des responsables économiques kazakhs, ainsi qu’avec des représentants de haut niveau du gouvernement et de l’industrie locale, dans l’objectif de développer des partenariats concrets.

Gideon Sa’ar a également pris part, aux côtés de son homologue kazakh Yermek Kocherbaïev, à un forum économique organisé à Astana. Cet événement a réuni les membres de la délégation israélienne et de nombreux chefs d’entreprise et dirigeants industriels du Kazakhstan. Lors de son intervention, le ministre israélien a souligné les bénéfices des accords d’Abraham, affirmant qu’ils avaient démontré comment une coopération entre Israël et des pays musulmans modérés pouvait renforcer les deux économies et contribuer à la stabilité et à la prospérité régionales. Il a décrit le Kazakhstan comme un pays vaste, marqué par une tradition de tolérance et doté d’un fort potentiel d’avenir, appelé selon lui à devenir un partenaire important dans le cadre des accords.

Dans le cadre de sa visite, Gideon Sa’ar a également été reçu par le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev au palais présidentiel d’Astana. Les échanges ont porté sur l’adhésion du Kazakhstan aux accords d’Abraham, sur le renforcement des relations bilatérales et sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux. Le ministre israélien a mis en avant le rôle clé de la délégation économique dans le renforcement des liens entre les deux pays.

À l’issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de la tenue prochaine de la commission économique conjointe Israël-Kazakhstan au niveau ministériel. Gideon Sa’ar a par ailleurs invité le président Tokaïev à effectuer une visite officielle en Israël, marquant une nouvelle étape dans l’approfondissement des relations entre Jérusalem et Astana.