Gideon Sa'ar sur l'élimination de Larijani : "Il y avait une prime de 10 millions, nous l'avons fait gratuitement"

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a affirmé mardi que l’armée israélienne avait éliminé plusieurs hauts responsables iraniens, lors d’une conférence de presse à Jérusalem aux côtés de son homologue estonien Margus Tsahkna. "La nuit dernière, Tsahal a éliminé le commandant du Bassidj Soleimani, son adjoint et le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale Ali Larijani", a-t-il déclaré, ajoutant que "les Iraniens sont plus en sécurité sans eux".

Le chef de la diplomatie israélienne a également mis en avant le rôle de ces responsables dans la répression interne en Iran. "Le Bassidj, sous le commandement de Soleimani, était responsable de la répression brutale du peuple iranien", a-t-il souligné. Évoquant Ali Larijani, il a ajouté avec ironie : "Il y avait une prime de 10 millions de dollars sur sa tête… nous l’avons fait gratuitement". Selon lui, ces opérations "affaiblissent les capacités de répression du régime".

https://x.com/i/web/status/2033873985419543002 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Gideon Sa'ar a par ailleurs raillé l’absence du nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei : "Nous ne l’avons toujours pas vu… il devrait montrer son visage, car cela devient embarrassant pour ce régime".

Au-delà des frappes ciblées, il a dénoncé un régime qu’il qualifie de "fou", accusé d’être "la principale source d’instabilité régionale et mondiale". Il a notamment pointé les attaques visant des civils et des sites religieux, affirmant que l’Iran "attaque des populations civiles partout, sans distinction". Il a également évoqué une forme de "piraterie moderne", accusant Téhéran de perturber les routes maritimes dans le détroit d’Ormuz et de "prendre en otage toute la communauté internationale".

Le ministre israélien a aussi alerté sur l’implication des alliés régionaux de l’Iran, en particulier le Hezbollah au Liban, qui "a lancé environ 2 000 missiles et drones contre Israël" en deux semaines. Il a appelé l’Union européenne à désigner l’ensemble du Hezbollah comme organisation terroriste.

Enfin, Gideon Sa'ar a salué le renforcement des relations avec l’Estonie, rappelant l’ouverture récente de l’ambassade d’Israël à Tallinn et évoquant de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines économique, technologique et sécuritaire. "Nous voulons renforcer encore davantage nos liens", a-t-il conclu.