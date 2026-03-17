Gideon Sa'ar dénonce l’opacité autour de Mojtaba Khamenei et accuse l’Iran de "piraterie moderne"

Gideon Sa'ar a accusé l’Iran d’adopter un comportement "irrationnel", pointant à la fois ses actions contre des États voisins et ses activités dans le détroit d’Ormuz

i24NEWS
i24NEWS
3 min
3 min
Gideon Sa'ar
Gideon Sa'arTomer Neuberg/Flash90

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a vivement critiqué le régime iranien, qualifiant d’"embarrassante" l’absence publique du nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, dont la situation reste selon lui "une question ouverte". Dans un entretien accordé à Fox News, il a ironisé sur le fait que le dirigeant désigné n’ait pas été vu depuis sa nomination, alimentant les interrogations sur son état.

Au-delà de cette incertitude, Gideon Sa'ar a accusé l’Iran d’adopter un comportement "irrationnel", pointant à la fois ses actions contre des États voisins et ses activités dans le détroit d’Ormuz, qu’il a comparées à une forme de "piraterie moderne". Il a averti que de telles pratiques pourraient se généraliser, à l’image des attaques menées par les terroristes houthis en mer Rouge, avec des répercussions potentielles sur l’économie mondiale et le coût de la vie.

Video poster
Détroit d'Ormuz

Le chef de la diplomatie israélienne a également évoqué les objectifs de l’opération militaire israélienne en cours, baptisée Rugissement du lion, affirmant qu’elle vise avant tout à éliminer les menaces existentielles à long terme. Tout en soulignant qu’Israël cherche à affaiblir le régime iranien, il a estimé que le changement politique dépendra en dernier ressort du peuple iranien lui-même, tout en reconnaissant que ce processus pourrait nécessiter un soutien extérieur.

Cet article a reçu 0 commentaires

Commentaires