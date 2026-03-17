Gideon Sa'ar dénonce l’opacité autour de Mojtaba Khamenei et accuse l’Iran de "piraterie moderne"

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a vivement critiqué le régime iranien, qualifiant d’"embarrassante" l’absence publique du nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, dont la situation reste selon lui "une question ouverte". Dans un entretien accordé à Fox News, il a ironisé sur le fait que le dirigeant désigné n’ait pas été vu depuis sa nomination, alimentant les interrogations sur son état.

Au-delà de cette incertitude, Gideon Sa'ar a accusé l’Iran d’adopter un comportement "irrationnel", pointant à la fois ses actions contre des États voisins et ses activités dans le détroit d’Ormuz, qu’il a comparées à une forme de "piraterie moderne". Il a averti que de telles pratiques pourraient se généraliser, à l’image des attaques menées par les terroristes houthis en mer Rouge, avec des répercussions potentielles sur l’économie mondiale et le coût de la vie.

Le chef de la diplomatie israélienne a également évoqué les objectifs de l’opération militaire israélienne en cours, baptisée Rugissement du lion, affirmant qu’elle vise avant tout à éliminer les menaces existentielles à long terme. Tout en soulignant qu’Israël cherche à affaiblir le régime iranien, il a estimé que le changement politique dépendra en dernier ressort du peuple iranien lui-même, tout en reconnaissant que ce processus pourrait nécessiter un soutien extérieur.