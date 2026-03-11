Mojtaba Khamenei aurait été blessé lors d’une frappe israélienne et se cacherait par crainte d'être éliminé

Mojtaba Khamenei, récemment désigné comme guide suprême de l’Iran pour succéder à son père, éliminé par Israël, aurait été blessé lors d’une frappe israélienne au début de l’opération "Rugissement du lion" et se cacherait depuis dans un lieu sécurisé, a rapporté mercredi le New York Times.

D’après trois sources iraniennes citées par le quotidien, des responsables au sein du gouvernement ont indiqué que le religieux de 56 ans aurait été blessé notamment aux jambes lors d’une attaque survenue le 28 février. Bien qu’il soit conscient, il se trouverait actuellement dans un endroit tenu secret et communiquerait très peu afin d’éviter que sa position ne soit révélée. Deux sources militaires israéliennes ont également indiqué au journal que les renseignements collectés par Israël suggèrent qu’il aurait effectivement été touché aux jambes lors de cette frappe.

Mojtaba Khamenei a été officiellement désigné guide suprême dimanche dernier. L’annonce de sa nomination devait initialement intervenir plus tôt, mais aurait été retardée par crainte qu’il ne soit pris pour cible. La décision a été prise par le "Conseil des sages", un organe composé de 88 dignitaires religieux chargé de choisir le guide suprême. Selon le journal, Israël aurait tenté de viser cet organe la semaine précédente.

Né en 1969 à Machhad, la ville natale de son père, Mojtaba Khamenei a combattu pendant la guerre Iran-Irak, période durant laquelle il aurait noué des liens étroits avec de futurs hauts responsables des Gardiens de la révolution. Il a ensuite poursuivi des études religieuses à Qom et a été ordonné religieux chiite.

Considéré comme particulièrement conservateur, certains observateurs le jugent même plus radical que son père. Des responsables iraniens affirment également qu’il aurait joué un rôle important dans la répression des manifestations survenues en janvier, en coordonnant les actions avec les Gardiens de la révolution.

Si l’actuelle structure du régime iranien se maintient, son accession au poste de guide suprême pourrait renforcer encore la ligne dure du pouvoir et favoriser la nomination de figures conservatrices proches du régime aux postes clés de l’État.