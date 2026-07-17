Isaac Herzog à la télévision saoudienne : "Mon rêve est de voir la paix entre Israël et l'Arabie saoudite"
"Ce que nous voulons le plus en Israël, c'est voir un rapprochement entre les peuples"
Le président israélien Isaac Herzog a affirmé souhaiter un rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite, lors d'un entretien accordé depuis son bureau de Jérusalem à la chaîne saoudienne Al Arabiya. "Ce que nous voulons le plus en Israël, c'est voir un rapprochement entre les peuples", a-t-il déclaré, ajoutant que son "rêve" était de voir les deux pays vivre en paix.
Herzog a également exprimé son estime pour le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. "J'ai un grand respect pour le prince héritier", a-t-il souligné, disant espérer pouvoir rencontrer officiellement les dirigeants saoudiens "le moment venu".
Interrogé sur l'échec du protocole d'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran, le président israélien a assuré ne pas être surpris, compte tenu du comportement passé de Téhéran. Il a néanmoins réaffirmé sa confiance dans Donald Trump et son soutien à une solution diplomatique au conflit. "Nous avions des inquiétudes légitimes, nous les avons exprimées, et vous voyez maintenant le comportement iranien sous vos yeux", a-t-il déclaré.
Alors que le vice-président américain JD Vance a récemment accusé Israël d'avoir tenté de saper les négociations avec l'Iran, Herzog a tenu à insister sur son respect pour les dirigeants américains. "Je respecte le président Donald Trump et je respecte le vice-président JD Vance", a-t-il affirmé, se disant par ailleurs satisfait que la réponse américaine soit "ferme et claire".
Le président israélien a enfin évoqué la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Il a déclaré que son "cœur souffrait" pour chaque civil palestinien innocent tué, estimant que les habitants du territoire méritaient de pouvoir mener une vie meilleure.