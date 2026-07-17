Isaac Herzog à la télévision saoudienne : "Mon rêve est de voir la paix entre Israël et l'Arabie saoudite"

Le président israélien Isaac Herzog a affirmé souhaiter un rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite, lors d'un entretien accordé depuis son bureau de Jérusalem à la chaîne saoudienne Al Arabiya. "Ce que nous voulons le plus en Israël, c'est voir un rapprochement entre les peuples", a-t-il déclaré, ajoutant que son "rêve" était de voir les deux pays vivre en paix.

Herzog a également exprimé son estime pour le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. "J'ai un grand respect pour le prince héritier", a-t-il souligné, disant espérer pouvoir rencontrer officiellement les dirigeants saoudiens "le moment venu".

Interrogé sur l'échec du protocole d'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran, le président israélien a assuré ne pas être surpris, compte tenu du comportement passé de Téhéran. Il a néanmoins réaffirmé sa confiance dans Donald Trump et son soutien à une solution diplomatique au conflit. "Nous avions des inquiétudes légitimes, nous les avons exprimées, et vous voyez maintenant le comportement iranien sous vos yeux", a-t-il déclaré.

Alors que le vice-président américain JD Vance a récemment accusé Israël d'avoir tenté de saper les négociations avec l'Iran, Herzog a tenu à insister sur son respect pour les dirigeants américains. "Je respecte le président Donald Trump et je respecte le vice-président JD Vance", a-t-il affirmé, se disant par ailleurs satisfait que la réponse américaine soit "ferme et claire".

Le président israélien a enfin évoqué la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Il a déclaré que son "cœur souffrait" pour chaque civil palestinien innocent tué, estimant que les habitants du territoire méritaient de pouvoir mener une vie meilleure.