Israël et l’Inde réaffirment leur partenariat stratégique lors de la visite du chef de la diplomatie indienne

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a entamé une visite officielle en Israël, marquant une nouvelle étape dans le rapprochement entre Jérusalem et New Delhi. Cette visite intervient un mois après le déplacement en Inde de son homologue israélien, Gideon Sa'ar, qui avait alors invité le chef de la diplomatie indienne à se rendre en Israël.

Les deux ministres se sont rencontrés ce mardi et ont livré des déclarations conjointes à la presse à l’ouverture de leurs entretiens. Gideon Sa'ar a salué la venue de Subrahmanyam Jaishankar, le remerciant pour l’accueil qui lui avait été réservé lors de sa visite à New Delhi. Il a également adressé ses condoléances au peuple indien à la suite d’une récente attaque terroriste survenue en novembre, soulignant l’existence d’une menace commune pesant sur les deux pays.

« Les relations entre Israël et l’Inde constituent, à nos yeux, un partenariat stratégique de long terme », a déclaré le ministre israélien. Il a indiqué que les deux parties devraient adopter une feuille de route « ambitieuse et globale » pour l’année 2026, destinée à renforcer leurs relations bilatérales. Gideon Sa'ar a par ailleurs insisté sur le rôle central de l’Inde sur la scène internationale, la qualifiant à la fois de plus grande démocratie du monde et d’économie connaissant la croissance la plus rapide, estimant qu’il est naturel pour Israël de vouloir être un partenaire de cet avenir.

Prenant la parole à son tour, Subrahmanyam Jaishankar a exprimé son émotion à l’idée de revenir en Israël, qualifiant cette visite de « grand honneur ». Il a rappelé que cette rencontre faisait suite, à courte échéance, à celle tenue en Inde, et qu’elle permettait de poursuivre un dialogue approfondi sur l’orientation des relations bilatérales.

Le ministre indien a également présenté ses condoléances après l’attaque terroriste survenue lors des célébrations de Hanouka à Bondi Beach, en Australie, condamnant l’attentat « avec la plus grande fermeté ». Il a affirmé que l’Inde et Israël partagent une politique de « tolérance zéro » à l’égard du terrorisme, sous toutes ses formes, et a salué le soutien constant d’Israël dans la lutte menée par l’Inde contre ce phénomène.

Subrahmanyam Jaishankar a mis en avant l’ampleur prise par le partenariat stratégique entre les deux pays au cours de la dernière décennie, soulignant ses dimensions gouvernementale, économique et humaine, et la diversité croissante des domaines de coopération. Il a également indiqué souhaiter échanger avec son homologue sur la situation régionale, réaffirmant le soutien de l’Inde à un plan de paix pour Gaza susceptible de déboucher sur une solution durable.

La visite du ministre indien doit se poursuivre par des rencontres avec les plus hauts responsables israéliens, auxquelles il transmettra les salutations de la présidente Droupadi Murmu et du Premier ministre Narendra Modi.