Journaliste russe blessé au Liban : Moscou convoque l’ambassadeur israélien

La Russie a convoqué l’ambassadeur d’Israël à Moscou, Oded Yossef, pour une réprimande officielle après qu’un journaliste de la chaîne russe RT a été blessé lors d’une frappe israélienne dans le sud du Liban. L’incident, survenu la veille, a également fait un blessé parmi l’équipe de tournage.

Selon RT, le correspondant Steve Sweeney et son équipe ont été pris pour cible alors qu’ils filmaient près d’une base militaire, au moment où leur véhicule traversait un pont. La chaîne affirme qu’un appareil de l’armée de l’air israélienne a tiré un projectile en direction de leur voiture. Le caméraman a accusé les forces israéliennes d’avoir visé délibérément des journalistes pourtant clairement identifiables, portant des équipements signalant leur statut.

La scène a été partiellement captée en direct : en plein reportage sur les tirs de roquettes vers Nahariya, le journaliste semble réagir à l’approche du projectile avant qu’une explosion ne survienne à proximité immédiate, projetant débris et poussière. Blessé par des éclats, il a été filmé recevant des soins à l’hôpital, tout comme son collègue. Les deux hommes sont conscients et hors de danger, selon la chaîne.

La réaction de Moscou a été immédiate. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a condamné fermement l’incident, estimant qu’une attaque visant des journalistes identifiés ne pouvait être considérée comme accidentelle. Elle a également fait référence au nombre élevé de "journalistes" tués dans la bande de Gaza depuis le début du conflit.