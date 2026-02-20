L’Indonésie sur la voie d’une normalisation avec Israël ? Entre calcul politique et ambitions économiques

Plus grand pays musulman du monde, l’Indonésie pourrait-elle franchir le pas historique d’une normalisation avec Israël ? Longtemps taboue, l’hypothèse gagne en crédibilité à la faveur d’initiatives diplomatiques inédites et d’intérêts stratégiques convergents.

Lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies, le président indonésien Prabowo Subianto a surpris en tenant un discours équilibré : tout en réaffirmant son soutien à la création d’un État palestinien, il a déclaré qu’il fallait également "garantir la sécurité d’Israël", concluant son intervention par le mot hébreu "Shalom". Une prise de position symbolique forte pour un pays qui n’a jamais établi de relations diplomatiques officielles avec l’État hébreu.

Dans la foulée, Jakarta a proposé d’envoyer jusqu’à 8 000 soldats dans le cadre d’une force de maintien de la paix à Gaza. Présentée sur le plan intérieur comme une contribution à la stabilisation et à la future construction d’un État palestinien, cette initiative pourrait aussi servir de levier politique pour préparer l’opinion publique indonésienne à un rapprochement progressif avec Israël.

Car en coulisses, les contacts ne datent pas d’hier. Depuis plusieurs décennies, des canaux discrets existent entre les deux pays. Selon Dan Shapiro, ancien haut responsable de l’administration Biden, un processus de normalisation en deux étapes était même en préparation quelques semaines avant le 7 octobre. Il devait débuter par l’ouverture de relations commerciales et touristiques. L’attaque du Hamas contre Israël, la guerre à Gaza et la vague de manifestations en Indonésie ont toutefois gelé ces projets.

Officiellement, Jakarta et Jérusalem n’entretiennent toujours aucun lien. Pourtant, chaque année, des milliers d’Israéliens se rendent sur les plages de Bali, munis de passeports étrangers ou de visas d’affaires spécifiques. Une réalité connue, mais maintenue sous le radar.

Le défi politique reste de taille pour Prabowo Subianto. Environ 75 % des Indonésiens seraient aujourd’hui opposés à l’établissement de relations formelles avec Israël. Mais le président, réputé pragmatique et ambitieux, semble déterminé à inscrire son pays dans une dynamique nouvelle. L’envoi de troupes à Gaza pourrait ainsi constituer une étape intermédiaire : afficher un engagement en faveur des Palestiniens tout en ouvrant la voie à un dialogue plus officiel avec Israël.

Le facteur américain pèse également lourd dans l’équation. Donald Trump, président des États-Unis, cherche à élargir le cercle des accords d’Abraham. Pour l’Indonésie, 17e économie mondiale, il serait risqué de s’aliéner Washington. Un rapprochement avec Israël pourrait s’accompagner de bénéfices économiques substantiels : coopérations technologiques, flux touristiques officialisés, investissements et grands contrats.

Dans ce contexte, la question n’est peut-être plus de savoir si une normalisation est envisageable, mais quand et sous quelle forme elle pourrait se concrétiser. Entre pressions intérieures, ambitions internationales et opportunités économiques, Jakarta semble engagée sur une ligne de crête diplomatique dont l’issue pourrait redessiner les équilibres au sein du monde musulman.