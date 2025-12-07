Netanyahou : "Je ne me retirerai pas de la vie politique en échange d'une grâce"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le chancelier allemand Friedrich Merz ont tenu ce dimanche une conférence de presse conjointe à Jérusalem, dans le cadre de la visite du dirigeant allemand en Israël. À l'issue de son intervention, Netanyahou a été interrogé sur une éventuelle retraite politique en échange d'une grâce, ce qu'il a catégoriquement écarté.

En ouverture, Netanyahou a rappelé l'engagement moral de l'Allemagne envers Israël : "Nous avons subi des horreurs sur le sol allemand, et les générations suivantes ont compris qu'il existait un engagement moral à permettre à un État juif et aux Juifs de se relever de cette horreur. L'Allemagne était et reste engagée envers la sécurité d'Israël."

Le chef du gouvernement israélien s'est montré optimiste quant aux perspectives de paix : "Nous croyons que des opportunités de paix sont à portée de main. L'axe iranien a été durement frappé. J'en discuterai avec le président Trump lors de notre rencontre plus tard ce mois-ci. Mais nous devons aussi mettre fin au règne du Hamas à Gaza, c'est essentiel."

Concernant l'accord sur Gaza, Netanyahou a détaillé les étapes à venir : "Nous nous attendons bientôt à entrer dans la phase 2 de l'accord, qui sera plus difficile. La première phase est presque terminée, il nous reste un dernier otage à rapatrier. Maintenant vient le désarmement du Hamas et la démilitarisation de Gaza, puis la phase 3, la dé-radicalisation de Gaza. Cela a été fait par le passé, en Allemagne, au Japon, dans les pays du Golfe, et cela peut se faire à Gaza."

Sur la question palestinienne, le Premier ministre a réaffirmé sa position : "Concernant les deux États, nous avons une vision différente. L'objectif d'un État palestinien est de détruire l'État juif." Interrogé sur d'éventuelles annexions en Judée-Samarie, Netanyahou a assuré qu'il n'y aurait "aucun changement du statu quo", ajoutant qu'"Israël contrôle la sécurité entre le Jourdain et la mer. Ce principe sera maintenu dans un avenir proche, cela n'a rien à voir avec une annexion politique."

Netanyahou a également vivement critiqué le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, qui a émis des mandats d'arrêt contre lui. Il a affirmé que Khan avait annulé une visite prévue en Israël après la révélation d'une plainte pour harcèlement sexuel à son encontre, et qu'il avait "trouvé une solution rapide, s'en prendre à Israël" pour détourner l'attention.

La visite de Merz intervient après la conclusion d'un contrat de missiles d'une valeur de 4,2 milliards de dollars, par lequel Israël vend à l'Allemagne le système de défense antimissile Arrow 3. Il s'agit de la plus grande vente d'armes de l'histoire d'Israël. Cette visite constitue également la première d'un dirigeant européen en Israël depuis plusieurs mois.