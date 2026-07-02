Sharren Haskel appelle le Liban à lever l'interdiction de contacts avec les Israéliens

La vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Sharren Haskel, a exhorté le Liban à abolir les lois qui interdisent aux citoyens libanais d'entrer en contact avec des Israéliens, estimant qu'une telle mesure constituerait une étape essentielle vers une paix durable entre les deux pays.

S'exprimant cette semaine devant le lobby parlementaire pour la promotion de la paix et de la normalisation entre Israël et le Liban à la Knesset, Haskel a salué le récent accord-cadre tripartite conclu entre Israël, le Liban et les États-Unis. Selon elle, ce mécanisme ouvre la voie à une nouvelle phase de coopération régionale fondée à la fois sur la sécurité et le développement économique.

La responsable israélienne a toutefois souligné qu'un obstacle majeur demeurait : l'interdiction légale imposée au Liban concernant les échanges avec des Israéliens. Pour Sharren Haskel, la construction d'une relation stable entre les deux pays ne pourra pas reposer uniquement sur des accords politiques ou diplomatiques.

Elle a plaidé en faveur d'un rapprochement entre les populations, estimant que les liens humains, les échanges entre acteurs économiques, responsables religieux et simples citoyens sont indispensables à l'instauration d'une véritable stabilité. Selon elle, permettre un dialogue direct entre Libanais et Israéliens contribuerait à créer un climat de confiance susceptible de soutenir les efforts diplomatiques.

La vice-ministre a également détaillé ce qu'elle présente comme les deux piliers du rapprochement en cours : la mise en place de mécanismes de sécurité communs et le développement rapide de projets économiques transfrontaliers. Elle a indiqué que des groupes de travail bilatéraux devraient prochainement être constitués afin d'examiner plusieurs pistes de coopération, notamment un éventuel retour de travailleurs libanais sur le marché de l'emploi israélien ainsi que le lancement d'initiatives commerciales conjointes.

Enfin, Sharren Haskel a tenu à remercier les États-Unis pour leur rôle de médiateur dans ce processus, saluant particulièrement l'implication du président américain Donald Trump ainsi que celle du secrétaire d'État Marco Rubio, qu'elle a crédités d'avoir contribué à l'aboutissement de cette avancée diplomatique.