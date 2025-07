"Un accord Israël-Syrie préparerait le terrain à la normalisation", selon une source de la famille royale saoudienne

Articles recommandés -

L'Arabie Saoudite suit avec attention la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aux États-Unis. Selon une source proche de la famille royale saoudienne, Riyad estime qu'un accord en cours de formation entre Israël, la Syrie et les États-Unis pourrait favoriser et préparer le terrain pour une normalisation avec le royaume saoudien.

Un processus conditionné par plusieurs acteurs

Cette source saoudienne précise toutefois que tout développement dans ce dossier dépendra de Trump et de Netanyahou. Plus cruciale encore, l'Autorité palestinienne devra être intégrée dans les arrangements concernant la bande de Gaza. "Nous non plus ne voulons pas du Hamas et considérons qu'il s'agit d'une organisation terroriste", a déclaré la source.

Selon cette vision saoudienne, une fois qu'Israël, les États-Unis et l'Autorité palestinienne parviendront à leur propre accord, cela ouvrira la voie à la normalisation. Du point de vue de Riyad, l'arrangement qui se dessine en Syrie constitue une préparation à un accord entre Israël, l'administration américaine et les Palestiniens, sans le Hamas.

Un changement d'attitude notable

Ces derniers mois, l'Arabie Saoudite avait exprimé sa colère face aux frappes israéliennes en Syrie, désormais interrompues. Ces attaques étaient perçues comme une tentative de déstabiliser le pouvoir du président Ahmed al-Sharaa.

Cette évolution s'inscrit dans un contexte plus large d'initiatives diplomatiques. En mai dernier, Bloomberg avait rapporté que la France et l'Arabie Saoudite travaillaient conjointement sur une proposition visant à désarmer le Hamas et à démanteler la structure militaire de l'organisation terroriste.

Une transformation politique du Hamas ?

Cette proposition ambitieuse visait à transformer le Hamas en une "entité purement politique" capable de "participer à un futur gouvernement palestinien". L'idée sous-jacente était que "permettre au Hamas de conserver dans une certaine mesure son pouvoir politique pourrait augmenter la probabilité que l'organisation terroriste accepte de se désarmer".

Cette approche révèle une stratégie régionale complexe où les puissances arabes modérées cherchent à marginaliser les éléments radicaux tout en préservant un équilibre politique. La normalisation israélo-saoudienne, longtemps espérée par Washington, semble ainsi dépendre d'une série d'arrangements interconnectés impliquant la Syrie, Gaza et l'avenir du Hamas.

Ces développements suggèrent que la région pourrait connaître une reconfiguration majeure, conditionnée par la capacité des différents acteurs à trouver des compromis durables sur les questions les plus sensibles du conflit israélo-palestinien.