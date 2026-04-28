Benny Gantz : "l'alliance Bennett-Lapid nuit à la possibilité de changer de gouvernement"

Le président du parti Bleu-Blanc, Benny Gantz, a vivement critiqué mardi l’union politique conclue entre Naftali Bennett et Yair Lapid. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a estimé que cette alliance "porte atteinte à la capacité de remplacer ce mauvais gouvernement" et compromet la formation d’une coalition large et sioniste.

Selon Benny Gantz, au lieu de chercher à séduire les électeurs de droite, du Likoud ou du courant sioniste religieux en quête d’une alternative, Bennett et Lapid auraient choisi de se concentrer sur des rivalités internes au bloc opposé à Benjamin Netanyahou. Il a affirmé que la priorité devrait être la constitution d’un gouvernement sans extrémistes, capable de traiter les enjeux du service militaire, de la sécurité et de l’économie.

Le dirigeant centriste a présenté sa formation comme la seule garantie d’un changement de pouvoir. "Nous ferons tout pour remplacer Netanyahou et le gouvernement des extrémistes, et pour établir un large gouvernement sioniste", a-t-il déclaré, promettant de travailler pour y parvenir.

L’alliance Bennett-Lapid, annoncée dimanche sous le nom de "Ensemble", continue néanmoins de produire des effets politiques. Selon plusieurs indicateurs relayés dans les médias israéliens, elle a rebattu les cartes dans les sondages, les marchés prédictifs et le débat public. La plateforme Polymarket place désormais Naftali Bennett devant Benjamin Netanyahou dans les probabilités d’accéder au poste de Premier ministre, avec 46 % contre 38 %, quelques heures seulement après l’annonce de cette union.