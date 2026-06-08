En pleine crise avec l’Iran, Gadi Eisenkot fustige les priorités du gouvernement

L’ancien chef d’état-major de Tsahal et dirigeant du parti Yashar, Gadi Eisenkot, a vivement critiqué la coalition gouvernementale pour avoir poursuivi l’examen d’un projet de loi visant à créer une commission d’enquête sur les attaques du 7 octobre 2023, alors qu’Israël fait face à une nouvelle vague d’attaques iraniennes.

Selon Eisenkot, cette initiative constitue « une preuve des priorités déformées de la coalition » ainsi qu’un « profond mépris du public et de son esprit de résilience ».

Dans un message publié sur le réseau X, il a dénoncé la volonté du gouvernement de promouvoir une commission d’enquête qu’il juge politisée, affirmant qu’elle viserait à exonérer les dirigeants de leurs responsabilités dans le massacre du 7 octobre.

L’ancien général a également critiqué la récente nomination de l’avocat personnel du Premier ministre, Michael Rabello, au poste de contrôleur de l’État, une décision contestée par l’opposition. Selon ses détracteurs, cette nomination pourrait compromettre l’indépendance des enquêtes sur la conduite du gouvernement avant et pendant l’attaque menée par le Hamas.

Gadi Eisenkot a par ailleurs accusé l’exécutif de ne pas avoir atteint ses objectifs de guerre sur les différents fronts ouverts depuis le début du conflit.

« L’absence de stratégie est devenue la stratégie », a-t-il déclaré, estimant que la capacité de dissuasion d’Israël se trouve aujourd’hui « à l’un de ses niveaux les plus bas ».

Ces critiques interviennent alors que l’Iran a tiré plusieurs missiles balistiques contre Israël au cours de la nuit et de la matinée, provoquant le déclenchement d’alertes dans de nombreuses régions du pays, la fermeture des établissements scolaires et la suspension d’une grande partie des travaux de la Knesset.