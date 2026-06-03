Yaïr Lapid assure que Gadi Eisenkot rejoindra prochainement l’alliance formée avec Naftali Bennett

L’ancien Premier ministre israélien Yaïr Lapid a assuré mercredi que Gadi Eisenkot devrait prochainement rejoindre l’alliance politique qu’il a récemment constituée avec Naftali Bennett en vue des prochaines élections. S’exprimant lors de la conférence Eli Hurvitz sur l’économie et la société organisée par l’Israel Democracy Institute, Lapid a déclaré qu’une annonce officielle pourrait intervenir dans les semaines à venir.

Selon lui, après le vote en première lecture du projet de dissolution de la Knesset et la fixation prochaine d’une date pour les élections, le paysage politique israélien devrait progressivement se clarifier. "Dans deux ou trois semaines, peut-être un peu plus, nous tiendrons une conférence de presse au cours de laquelle nous annoncerons que Gadi Eisenkot nous a rejoints", a-t-il affirmé.

Lapid a présenté cette éventuelle adhésion comme une étape importante vers l’unification du camp d’opposition, estimant qu’elle pourrait susciter un nouvel élan d’optimisme après plusieurs années marquées par les crises et les tensions. "Gadi arrive, le camp s’unit, exactement comme le pays doit s’unir", a-t-il déclaré.

Depuis l’annonce de leur rapprochement politique, Bennett et Lapid tentent de convaincre Eisenkot de rejoindre leur liste commune. Jusqu’à présent, l’ancien chef d’état-major s’est montré réservé, saluant l’initiative tout en soulignant que le véritable défi restait l’élargissement de la base électorale de l’alliance.

Dans le cadre des discussions, l’entourage de Lapid a récemment indiqué que celui-ci était prêt à occuper la troisième place sur une éventuelle liste unifiée afin de faciliter un accord plus large incluant Eisenkot. Cette concession témoigne des efforts entrepris pour rassembler les principales figures du centre et du centre-droit israéliens avant le scrutin à venir.