Yaïr Lapid prêt à passer en troisième position pour une alliance avec Gadi Eisenkot

Les discussions se poursuivent au sein du camp centriste israélien après la création de la liste commune "Ensemble" entre Naftali Bennett et Yair Lapid. Selon l’entourage de Lapid, ce dernier aurait indiqué à Bennett qu’il était prêt à occuper la troisième place sur la liste électorale afin de faciliter une alliance élargie avec Gadi Eisenkot.

Bennett et Lapid avaient déjà publiquement appelé Eisenkot à rejoindre leur nouvelle formation lors de l’annonce de la fusion entre Yesh Atid et la liste Bennett 2026. L’ancien chef d’état-major avait salué cette initiative, tout en estimant que le véritable test serait la capacité de cette union à élargir sa base électorale.

Selon un sondage réalisé par i24NEWS et Direct Polls après l’annonce de l’alliance, la liste "Ensemble" obtiendrait 24 sièges à la Knesset. De son côté, le parti Yashar d’Eisenkot serait crédité de huit mandats.

Par ailleurs, la plateforme de paris prédictifs Polymarket place désormais Naftali Bennett devant Benjamin Netanyahou dans les probabilités d’accéder au poste de Premier ministre, avec 46 % contre 38 %. Cette évolution serait intervenue quelques heures seulement après l’annonce de l’union Bennett-Lapid, qui a suscité une forte activité sur les réseaux sociaux.