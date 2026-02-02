Isaac Herzog absent des 60 ans de la Knesset

Le président israélien Isaac Herzog ne participera pas à la séance plénière solennelle de la Knesset organisée ce lundi, officiellement en raison de « contraintes d’agenda ». Cette absence, confirmée par l’entourage du chef de l’État, s’inscrit toutefois dans un contexte de tensions politiques et institutionnelles autour des cérémonies marquant les 60 ans de l’inauguration du bâtiment actuel du Parlement.

Selon plusieurs responsables politiques, cette décision constitue une forme de protestation après la non-invitation du président de la Cour suprême, le juge Yitzhak Amit, à l’événement. Contrairement aux usages des années précédentes, la plus haute autorité judiciaire du pays n’a pas été conviée à la cérémonie, un choix qui a suscité une vive controverse et des appels au boycott.

La question a été débattue dimanche soir par les chefs de file des différents groupes parlementaires. Le chef de l’opposition Yair Lapid, qui doit prendre la parole lors de la séance, a indiqué ne pas souhaiter boycotter l’événement. En revanche, plusieurs formations d’opposition, dont Bleu Blanc, Israël Beiteinou et le parti des Démocrates, ont annoncé leur intention de ne pas assister à l’ouverture officielle, une position à laquelle d’autres partis pourraient se rallier.

Le président de la Knesset, Amir Ohana, a justifié l’absence du pouvoir judiciaire par un choix organisationnel délibéré. Selon son bureau, seules des personnalités de premier rang issues d’un cercle restreint ont été invitées, sans représentation du système judiciaire, comme cela avait déjà été le cas lors de précédentes visites officielles, notamment celles de Donald Trump ou du président argentin Javier Milei.

Cette polémique intervient alors que la Knesset commémore l’anniversaire de la première séance de l’Assemblée constituante israélienne, réunie en 1949 dans le bâtiment de l’Agence juive à Jérusalem. Les célébrations de cette année, placées sous le signe des six décennies du siège parlementaire de Givat Ram, doivent accueillir plus de 2 000 visiteurs. Des installations artistiques sont prévues dans l’ensemble du bâtiment, dont une œuvre monumentale représentant Theodor Herzl, réalisée entièrement à partir de fruits et légumes israéliens et culminant à trois mètres de hauteur.