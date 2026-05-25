L’opposition attaque Netanyahou sur l’Iran et le Hezbollah

Les chefs de l’opposition israélienne ont violemment critiqué lundi Benjamin Netanyahou, l’accusant d’avoir échoué à obtenir une victoire stratégique contre l’Iran et le Hezbollah alors qu’un possible accord entre Washington et Téhéran se rapproche.

Le chef de l’opposition Yaïr Lapid a qualifié l’accord en préparation entre les États-Unis et l’Iran de «désastre», estimant qu’il ne répondait ni à la menace balistique iranienne ni à l’objectif affiché d’affaiblissement du régime de Téhéran.

«Le régime ne s’est pas effondré, il s’est renforcé», a lancé le dirigeant de Yesh Atid devant la presse à la Knesset. Il a également dénoncé le fait que les discussions aient été menées «sans Israël à la table des négociations».

Selon Lapid, «le gouvernement Netanyahou fixe des objectifs et échoue systématiquement à les atteindre». L’ancien Premier ministre a accusé Benyamin Netanyahou d’être «fatigué» et entouré «des personnes les moins adaptées pour diriger un pays».

Yaïr Lapid a insisté sur le fait qu’Israël devait préserver sa liberté d’action militaire, indépendamment des décisions américaines. «Israël est un État souverain, pas un protectorat américain», a-t-il déclaré, appelant Netanyahou à dire clairement à Donald Trump qu’Israël ne serait pas lié par un accord contraire à sa sécurité.

Le chef d’Israel Beiteinou, Avigdor Lieberman, a lui aussi averti qu’il n’était «qu’une question de temps» avant que des drones du Hezbollah ne frappent Jérusalem ou Tel-Aviv. «Nos soldats ont simplement les mains liées au Liban», a dénoncé l’ancien ministre de la Défense.

Benny Gantz a adopté une ligne tout aussi offensive. L’ancien chef d’état-major a affirmé que «la meilleure défense contre le Hezbollah est l’attaque», estimant que si des drones explosifs continuaient de frapper Israël, «aucun avion ne devrait décoller de Beyrouth».

Concernant l’Iran, Benny Gantz estime qu’Israël ne doit mettre fin à la campagne qu’après «la destruction ou le retrait de l’uranium enrichi iranien», l’arrêt du programme balistique longue portée et la fin du financement des proxys régionaux par Téhéran.