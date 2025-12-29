L'ouverture dans les deux sens du poste-frontière de Rafah proposée par Netanyahou rejetée par une partie de sa coalition

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dû renoncer à une proposition visant à rouvrir le passage de Rafah dans les deux sens, permettant le retour à Gaza de Palestiniens ayant quitté le territoire, après une levée de boucliers au sein de sa coalition. Selon la chaîne israélienne N12, plusieurs responsables gouvernementaux, dont les ministres Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich, se sont opposés à cette initiative, contraignant le chef du gouvernement à la retirer.

D’après des sources israéliennes citées par N12, cette proposition s’inscrivait dans une tentative de répondre à certaines exigences américaines liées à la première phase du cessez-le-feu à Gaza. L’administration Trump manifesterait une irritation croissante face à ce qu’elle perçoit comme un manque d’engagements concrets de la part d’Israël sur le terrain.

Toujours selon ces responsables, le refus d’ouvrir Rafah dans les deux sens constitue l’un des principaux motifs pour lesquels la Maison-Blanche estime qu’Israël "traîne des pieds" dans la mise en œuvre complète du plan pour Gaza. À cela s’ajoute un point particulièrement sensible pour le gouvernement israélien : les terroristes du Hamas détiennent toujours à Gaza la dépouille du sergent-major Ran Gvili. Les autorités israéliennes exigent la restitution de son corps avant d’appliquer de nouvelles mesures prévues par l’accord de cessez-le-feu.

"Il y a eu une forte pression politique contre cette proposition, et aucune décision finale n’a été prise concernant l’ouverture du passage dans les deux directions", ont indiqué les sources à N12.

Dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu conclu avec les terroristes du Hamas, le passage de Rafah avait été rouvert en décembre, mais uniquement pour permettre la sortie des habitants de Gaza vers l’Égypte. Les autorités israéliennes avaient alors précisé que cette ouverture était strictement limitée à ce sens de circulation.

La réunion au cours de laquelle Benjamin Netanyahou a évoqué l’ouverture complète de Rafah s’est tenue avant son déplacement aux États-Unis. Le Premier ministre doit rencontrer lundi soir le président américain Donald Trump à Mar-a-Lago, pour leur sixième entretien depuis le début du second mandat de ce dernier.

Les discussions devraient porter sur plusieurs dossiers majeurs : l’avenir de Gaza, le programme de missiles balistiques iranien, la situation au Liban et l’accord d’assistance sécuritaire entre Washington et Jérusalem. Le dossier de Gaza s’annonce comme le plus épineux, Israël conditionnant toute reconstruction à un désarmement total des terroristes du Hamas, tandis que l’administration américaine souhaite avancer rapidement vers la deuxième phase du plan dès janvier.