Le parti de Naftali Bennett porte plainte contre le Likoud pour falsification d'image

Le parti "Bennett 2026" a déposé lundi matin une plainte auprès de la police contre le Likoud pour falsification délibérée, concernant une photographie retouchée publiée sur le compte officiel du parti de Benjamin Netanyahou. La formation politique a également annoncé son intention de saisir le Comité central des élections de la Knesset.

L'affaire concerne une image retouchée diffusée sur le compte X officiel du Likoud, qui laisse croire que Naftali Bennett et le chef de l'opposition Yaïr Lapid ont participé le week-end dernier à une rencontre avec les dirigeants des partis arabes, lors de l'annonce de leur alliance en vue des prochaines élections législatives.

Or, cette scène ne s'est jamais produite. La photographie a été manifestement truquée pour créer l'illusion d'une telle rencontre, dans ce qui apparaît comme une tentative de manipulation de l'opinion publique à quelques semaines du scrutin.

Dans un communiqué, le parti de Bennett a fermement réagi : "L'État d'Israël fait face à des élections cruciales, c'est pourquoi nous devons tracer des lignes rouges dès maintenant. Nous combattrons toute tentative de créer des fake news qui empoisonnent le débat public et divisent le pays. Nous allons rectifier cela rapidement."

Cette affaire met en lumière les dérives potentielles de la communication politique à l'ère numérique, où les images manipulées peuvent être diffusées instantanément à des millions de personnes. Elle intervient dans un contexte électoral déjà tendu, où les alliances et les coalitions potentielles constituent un enjeu majeur.

La plainte pénale pour falsification, couplée au recours devant le Comité central des élections, pourrait ouvrir un nouveau front dans la campagne électorale israélienne. Les autorités devront déterminer si cette publication constitue une violation des règles encadrant la propagande électorale et si des sanctions sont justifiées.

Cette polémique survient alors que les formations politiques israéliennes multiplient les manœuvres en vue de constituer des blocs susceptibles de remporter les prochaines élections législatives, dans un paysage politique fragmenté où chaque alliance compte.