"Le plan de Trump pour Gaza est mauvais pour Israël", affirme Betsalel Smotrich

Le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich a lancé lundi une attaque virulente contre le Conseil de paix pour Gaza proposé par le président américain Donald Trump, lors d'une cérémonie marquant l'établissement de l'implantation de Yatziv dans le Gush Etzion, en Judée-Samarie.

"Gaza nous appartient et son avenir influencera notre avenir plus que celui de quiconque. C'est pourquoi nous prenons nos responsabilités sur ce qui s'y passe, nous y imposons un régime militaire et achevons la mission", a martelé le ministre.

Smotrich a appelé à des mesures drastiques : "Le moment est venu de démanteler le quartier général de Kiryat Gat, d'en expulser des pays comme l'Égypte et la Grande-Bretagne qui sont hostiles à Israël et sapent sa sécurité, de lancer un ultimatum très court au Hamas pour un démantèlement et un exil véritables, et dès son expiration, de lancer l'assaut sur Gaza de toutes nos forces."

Il a poursuivi en réclamant la destruction du Hamas "militairement et civilement", l'ouverture du passage de Rafah "avec ou sans accord égyptien" et de "permettre aux habitants de Gaza de partir et de chercher leur avenir ailleurs, où ils ne mettront pas en danger l'avenir de nos enfants".

Tout en reconnaissant qu'il faut "remercier le président Trump pour son soutien à l'État d'Israël et sa bonne volonté", le ministre des Finances n'a pas hésité à affirmer qu'il fallait simultanément "lui expliquer que son plan est mauvais pour Israël et l'annuler".

Smotrich a assuré que cette position reflète l'opinion de la majorité du public israélien "qui s'est réveillé de ses illusions et a compris que la seule façon de garantir notre sécurité, avec l'aide de Dieu, est de prendre nos responsabilités et non de les fuir".

Le ministre a conclu par une déclaration provocante : "Erdogan, c'est Sinwar. Le Qatar, c'est le Hamas. Il n'y a aucune différence."