Un projet de loi pour désigner le Qatar comme "État ennemi" examiné dimanche

Le gouvernement israélien doit se prononcer dimanche, au sein de la commission ministérielle chargée de la législation, sur une proposition de loi visant à reconnaître officiellement le Qatar comme "État ennemi". Le texte est porté par le chef de l’opposition, Yaïr Lapid.

Selon les termes de la proposition, le Qatar serait soumis à l’ensemble des dispositions prévues par le droit israélien à l’encontre des pays considérés comme ennemis. Une telle classification pourrait avoir des conséquences juridiques et économiques significatives, notamment en matière de relations commerciales, de transferts financiers et de coopération indirecte.

Dans l’exposé des motifs, les auteurs du texte accusent Doha de soutenir et de financer le Hamas, organisation terroriste, et d’orchestrer un réseau international de propagande relayant ses positions. Le Qatar est également accusé d’encourager l’incitation à la haine contre Israël et de porter atteinte à son image sur la scène internationale.

Cette initiative intervient dans un contexte de tensions accrues liées au rôle du Qatar dans la région, notamment dans les médiations indirectes entre Israël et le Hamas, mais aussi en raison de son soutien financier à la bande de Gaza ces dernières années.