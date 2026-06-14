Coupe du monde 2026 : l’Iran demande à la Fifa d'interdire tout drapeau de l'opposition dans les stades

À la veille de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026 face à la Nouvelle-Zélande, l’Iran a demandé à la FIFA de veiller à ce qu’aucun symbole de l’opposition iranienne ne soit affiché dans les stades.

Le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, a rappelé que « la Fifa est responsable conformément aux protocoles ». « L'un de ces protocoles stipule que le drapeau officiel d'un pays doit être présent dans le stade », a-t-il déclaré lors d’un entraînement de la Team Melli à Tijuana, au Mexique.

Cette requête intervient dans un contexte particulièrement sensible. La rencontre de lundi se disputera à Los Angeles, ville qui abrite l’une des plus importantes communautés iraniennes de la diaspora au monde. Plusieurs organisations d’opposants prévoient de manifester autour du stade et d’arborer l’ancien drapeau iranien, utilisé avant la révolution islamique de 1979, orné du lion et du soleil.

Téhéran a prévenu qu’un tel scénario serait inacceptable. Le ministre iranien des Sports, Ahmad Donyamali, a indiqué que les autorités surveilleraient de près les « drapeaux et slogans », évoquant même la possibilité d’un arrêt du match en cas de symboles jugés hostiles à la République islamique.

La question pourrait placer la FIFA dans une position délicate. Son règlement interdit les accessoires de « nature politique » dans les enceintes sportives, mais l’application de cette règle a souvent suscité des débats lors des précédentes compétitions internationales.

Les tensions entourant la sélection iranienne dépassent largement le cadre sportif. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, la participation de l’Iran au Mondial a longtemps été incertaine. Les États-Unis ont notamment refusé des visas à plusieurs membres de l’encadrement, tandis que la sélection a finalement établi son camp de base à Tijuana plutôt qu’en Arizona.

Dans ce contexte, le premier match de la Team Melli s’annonce aussi politique que sportif.