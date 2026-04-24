L’Italie rejette la proposition d’un proche de Donald Trump de remplacer l’Iran au Mondial 2026

L’idée d’un remplacement de l’Iran par l’Italie lors de la prochaine Coupe du monde aux États-Unis a été fraîchement accueillie à Rome. Plusieurs responsables italiens ont fermement rejeté cette hypothèse, évoquée ces derniers jours par Paolo Zampolli, envoyé spécial américain pour les partenariats mondiaux et proche de Donald Trump.

Selon le Financial Times, Paolo Zampolli aurait suggéré au président américain ainsi qu’au président de la FIFA Gianni Infantino que l’Italie puisse prendre la place de l’Iran en cas de forfait de dernière minute. Interrogé par l’Associated Press, il a toutefois assuré qu’il ne s’agissait pas d’une demande politique, mais d’un simple plan de secours. "J’ai eu un rêve", a-t-il expliqué, affirmant agir pour "le peuple italien et les Italo-Américains". Il a également mis en avant le palmarès de la sélection italienne, sacrée championne du monde à quatre reprises.

Du côté italien, les réactions ont été immédiates et très critiques. Le ministre des Sports Andrea Abodi a balayé cette possibilité : "D’abord, ce n’est pas possible. Ensuite, ce n’est pas une bonne idée." Le président du Comité olympique italien, Luciano Buonfiglio, a estimé qu’une telle proposition serait offensante : "Il faut mériter sa place en Coupe du monde." Le ministre des Finances Giancarlo Giorgetti a quant à lui qualifié cette suggestion de "honteuse".

À ce stade, l’Iran n’a pas renoncé à participer au tournoi et poursuit sa préparation malgré la guerre au Moyen-Orient. La FIFA maintient pour l’instant les rencontres de phase de groupes prévues près de Los Angeles et à Seattle en juin. Interrogé à la Maison Blanche sur la possibilité que des joueurs iraniens soient empêchés d’entrer sur le territoire américain, Donald Trump a répondu avec prudence, évoquant une question "intéressante" sur laquelle il souhaitait réfléchir.

Le secrétaire d’État Marco Rubio a précisé que Washington n’avait pas informé l’équipe iranienne qu’elle ne pourrait pas venir. Selon lui, la difficulté concernerait davantage certaines personnes entourant la sélection, comme des accompagnateurs ou membres du staff susceptibles d’être liés à des groupes militants. Il a néanmoins assuré que les joueurs eux-mêmes n’étaient pas visés.

Cette polémique intervient dans un contexte difficile pour la Squadra Azzurra, absente de la Coupe du monde pour la troisième édition consécutive, un nouvel échec qui a entraîné la démission du sélectionneur national et du président de la fédération italienne.