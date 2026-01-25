Avi Pazner dénonce le silence occidental face au massacre en Iran

L’ancien diplomate israélien Avi Pazner a vivement critiqué dimanche le silence de la communauté internationale après la publication de nouvelles données faisant état de la mort de 30 000 à 36 000 manifestants en Iran en l’espace de deux jours. Selon lui, cette absence de réaction tranche avec l’attitude de certains pays occidentaux, et notamment européens, qui se mobilisent habituellement « pour bien moins que cela » lorsqu’il s’agit d’Israël.

Interrogé sur cette inertie, Avi Pazner affirme que les responsables israéliens y sont désormais « habitués ». Il déplore une forme de deux poids deux mesures, estimant que l’Occident scrute minutieusement les actions d’Israël tout en détournant le regard lorsque le régime iranien massacre massivement ses propres citoyens. « Nous ne pouvons que protester contre ce silence », a-t-il déclaré, évoquant des « racines profondes en Europe » sans toutefois développer davantage cette analyse.

Pour Avi Pazner, ce qui se déroule actuellement en Iran constitue une tragédie d’une ampleur inédite. Il parle d’un événement « terrifiant », sans équivalent dans l’histoire moderne des manifestations, soulignant qu’un tel nombre de victimes n’a jamais été recensé sur une période aussi courte. Il dit espérer que les États-Unis finiront par prendre pleinement la mesure de ce massacre.

Dans ce contexte, l’ancien ambassadeur observe avec attention les signaux envoyés par Washington, notamment le déploiement du porte-avions américain Lincoln vers le Golfe. Il estime que le président Donald Trump est déterminé soit à contraindre l’Iran à signer un accord qu’il refusait jusqu’ici, soit à recourir à des mesures militaires pour montrer que ces crimes ne resteront pas impunis.

Quant au rôle d’Israël, Avi Pazner juge peu probable que l’État hébreu prenne l’initiative d’une frappe. Selon lui, Israël a tout intérêt à laisser les États-Unis en première ligne, tout en restant prêt à se défendre et à riposter efficacement en cas d’attaque iranienne.