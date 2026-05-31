Golden Dome : Donald Trump mise sur Elon Musk pour militariser l’espace

Les États-Unis accélèrent leur préparation aux guerres de demain. Donald Trump vient de confier à Elon Musk un contrat colossal de plus de 4 milliards de dollars pour développer un élément central du projet Golden Dome, un système destiné à détecter et suivre depuis l’espace les missiles et avions ennemis.

L’objectif est de doter les États-Unis d’un bouclier antimissile capable d’identifier très tôt les menaces venues de puissances adverses. Dans un contexte de fortes tensions internationales, Washington veut renforcer sa capacité de défense en orbite et faire de l’espace un nouveau pilier stratégique.

Interrogé sur l’efficacité d’un tel système, Guillaume David Deniel, membre de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe, estime qu’un bouclier antimissile n’a de sens que s’il vise à intercepter l’ensemble des menaces. Il rappelle toutefois que l’expérience israélienne a montré les limites des systèmes de défense lorsqu’ils sont saturés par des tirs massifs.

Les États-Unis bénéficient cependant d’un avantage majeur : leur éloignement géographique. Séparés de leurs adversaires potentiels par les océans Atlantique et Pacifique, ils disposent de plus de temps pour détecter, analyser et intercepter une attaque. Mais la taille du territoire américain rend aussi la protection beaucoup plus complexe.

Le projet Golden Dome repose sur trois niveaux : une couche satellitaire pour détecter les menaces, une couche d’analyse fondée sur l’intelligence artificielle, puis une couche d’interception capable de déclencher la riposte. Ce maillage de satellites marque une étape supplémentaire dans la militarisation de l’espace.

La question se pose donc : simple outil défensif ou début d’une nouvelle course aux armements orbitale ? La Chine et la Russie développent elles aussi leurs capacités spatiales militaires, et Washington veut conserver son avance.

Le choix de SpaceX s’explique à la fois par les liens politiques entre Elon Musk et Donald Trump, mais aussi par l’avance technologique de l’entreprise. SpaceX dispose d’un savoir-faire unique dans le spatial, tandis que Elon Musk possède aussi des capacités avancées dans l’intelligence artificielle avec Grok.

Pour les États-Unis, Golden Dome représente donc bien plus qu’un bouclier : c’est un pari stratégique sur la domination technologique, militaire et spatiale des prochaines décennies.