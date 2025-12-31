Iran : Mélissa Amirkhizy dénonce le silence de l’Occident face à un soulèvement national

Invitée sur i24NEWS, Mélissa Amirkhizy, élue belge d’origine iranienne, a livré une intervention forte sur la situation en Iran, marquée par un soulèvement populaire d’ampleur historique et une répression de plus en plus violente. Mais au-delà des événements sur le terrain, c’est surtout le silence occidental qu’elle a vivement dénoncé.

Depuis plusieurs jours, explique-t-elle, les Iraniens sont massivement descendus dans les rues de tout le pays. Étudiants et femmes sont en première ligne d’un mouvement qu’elle qualifie désormais de national. Né de la fermeture des bazars et d’une situation économique devenue insoutenable — avec une inflation dépassant les 50 % en un an —, le mouvement s’est rapidement transformé en rejet politique du régime islamique.

Mélissa Amirkhizy insiste sur la profondeur de la crise : pénuries d’eau potable touchant une large partie du pays, coupures d’électricité en plein hiver, hyperinflation et épuisement d’une population qui se soulève régulièrement depuis plus de quarante ans contre un régime autoritaire. À cela s’ajoute, selon elle, le poids financier du soutien massif de Téhéran au Hamas et au Hezbollah, au détriment du peuple iranien.

Face à cette réalité, l’élue se dit choquée par l’attitude de l’Occident. Elle parle d’un silence « honteux » et d’une indignation à géométrie variable. Selon elle, une partie de la gauche occidentale refuse d’entendre le combat des Iraniens précisément parce qu’ils luttent contre les mollahs, l’islamisme et le terrorisme. « Les Iraniens ne sont pas des victimes intéressantes », déplore-t-elle, dénonçant une hiérarchisation idéologique des causes.

Alors que le régime accuse Israël pour justifier la répression et que les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants, Mélissa Amirkhizy appelle l’Europe et l’Occident à « se placer du bon côté de l’Histoire ». Pour elle, soutenir le peuple iranien n’est pas une option morale, mais une responsabilité politique urgente.