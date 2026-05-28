Matthias Inbar dénonce un "accord unilatéral" imposé par Donald Trump

L'expert défense Matthias Inbar a vivement critiqué jeudi soir le projet d’accord en discussion entre les États-Unis et l’Iran, qu’il considère comme une tentative de victoire politique de Donald Trump plutôt qu’un véritable compromis stratégique.

Selon lui, ce mémorandum provisoire de 60 jours ressemble à « une sorte d’accord unilatéral » imposé par Washington afin de permettre au président américain d’afficher un succès diplomatique.

Matthias Inbar affirme surtout que les discussions menées jusqu’à présent avec Téhéran « n’ont pas avancé d’un iota ».

« Les Iraniens n’ont montré aucun signe de flexibilité depuis le départ », estime-t-il, rappelant que le régime refuse toujours de transférer hors du pays son uranium enrichi et continue, selon lui, de soutenir ses proxys régionaux, notamment le Hamas, le Hezbollah et les Houthis.

L’analyste s’appuie également sur les déclarations récentes des Gardiens de la Révolution affirmant que la région ne retrouvera pas le calme tant qu’Israël poursuivra ses éliminations ciblées dans la bande de Gaza.

Pour Matthias Inbar, ces déclarations prouvent que Téhéran ne cherche pas un véritable apaisement régional, mais uniquement à gagner du temps dans les négociations.