Syrie–Liban : derrière les tirs, un message politique et la lutte contre les trafics du Hezbollah

Les récents tirs syriens ne relèvent pas uniquement d’une logique militaire, mais s’inscrivent dans une stratégie plus large mêlant pression politique et lutte contre les trafics, analyse Joël Parker, chercheur au centre Moshe Dayan Center à i24NEWS. Selon lui, ces actions envoient un signal clair à Beyrouth : la Syrie attend des mesures concrètes contre l’influence et les activités du Hezbollah.

Mais cette posture répond également à des impératifs internes et régionaux. Le président de transition syrien, Ahmed al-Shara, doit composer avec les attentes de sa population ainsi que celles de ses soutiens, notamment les États du Golfe, au premier rang desquels l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ces pays sont particulièrement préoccupés par l’ampleur du trafic de drogue attribué au Hezbollah, transitant en partie par le territoire syrien.

Depuis la fin de l’année 2024, Damas aurait intensifié ses efforts pour enrayer ces flux illicites. Une dynamique qui rejoint, selon Joël Parker, les intérêts d’Israël, également soucieux de tarir les sources de financement du Hezbollah. « Il existe ici un intérêt mutuel évident », souligne-t-il en substance, évoquant la nécessité d’assécher les revenus générés par ces trafics.

Au-delà de la dimension sécuritaire, cette lutte vise aussi à répondre à une pression internationale croissante. Les trafics de stupéfiants, en particulier vers les pays du Golfe, constituent un enjeu majeur de stabilité régionale.

Dans ce contexte, les actions syriennes apparaissent comme le reflet d’une politique plus ferme, combinant message diplomatique et volonté de reprendre le contrôle de circuits illégaux devenus stratégiques.