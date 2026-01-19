אל תצאו פראיירים: למה אותו מוצר בסופר נמכר במחיר כפול?

הם נמצאים כבר כמעט בכל מקום – על מחבתות, על רכבים, וכעת השפים המובילים בישראל הופכים לפנים המוכרות ביותר גם על מדפי הסופרמרקט. מפיצות והמבורגרים ועד קבבים ותבלינים, נדמה שהשפים כבשו כל חלקה טובה, אך השאלה הנשאלת היא עד כמה מדובר במעורבות אמיתית באוכל שלנו, או שמדובר במיתוג בלבד.

התופעה מתרחבת גם אל עולם המותגים הפרטיים של רשתות השיווק. מבדיקת i24NEWS עולה כי המותגים הפופולריים, שמתומחרים לעיתים במחיר הגבוה ב-20% ואף פי שניים מהמותג הפרטי, מיוצרים לא פעם באותו המפעל ממש. המוצרים מכילים את אותה הכמות, את אותם הרכיבים ויוצאים מאותו קו ייצור, אך המיתוג והשם שעל האריזה יוצרים פערי מחיר משמעותיים.

מתי בפעם האחרונה ניגשתם אל המדף, הפכתם את המוצר והסתכלתם מי היצרן ומהם הרכיבים? ההיגיון הכלכלי אומר שעל אותו מוצר נרצה לשלם את המחיר הזול ביותר, אך המציאות בשטח מראה שהשם והמיתוג משפיעים על הבחירות שלנו הרבה יותר מהתוכן של המוצר.

במאבק מול יוקר המחיה, גם לצרכנים יש אחריות. השאלה על מה אנחנו משלמים יותר – על שם ומיתוג או על איכות – נשארת פתוחה ומחייבת בדיקה של הצרכן לפני ההגעה לקופה. בסופו של דבר, הכוח להשפיע על המחיר הסופי נמצא בידיים שלנו ומתחיל בבחירות שאנחנו מבצעים מול המדף.