על מה המהומה? גל זהבי יצא לבדוק את "שושנה", שמתמחה בפיתה שיפודים בשוק הישן של פרדס חנה, והתחבר לאווירה וגם לטעם. "אחלה של שירות, אחלה של מנה, אווירה צעירה", סיכם את החוויה.

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גל לקח קבב אפוי בג'וספר בתוך פיתה ושיפוד אחד של "ספיישל דונר" עם סלט, טחינה ופוטטוס בצד. על הדונר אמר: "יש פה שכבות של שומן ושייטל. יש פה המון כבוד למנה. המנה מאוזנת בטעמים, ויש לה מליחות טובה. גם השומניות גם לא אגרסיבית מדי. זה משחק מגניב של מרקמים. כל הכבוד". מהפוטטוס גל פחות התלהב: "הם לא קריספיים, יותר מזכירים פירה בפנים. אין פציחות. אני חושב שהייתי שמח לאכול אותם כשהם קריספיים. חמוד".

על מנת הקבב אמר: "בכל ביס אתה מגלה משהו אחר. יש פה מבנה מאוד נכון של פיתה. אני הייתי מוריד טיפה את הכמויות של הטחינה. אולי שושנה מאוהבת ונתנה פה באמת מכל הלב. חוץ מזה ביס נעים, נימוח, הומוגני מאוד בתוך הפה, וזה מה שחשוב. גם אם הטעם של הקבב טיפה נבלע, אני לא כועס אם זאת החוויה".

לסיכום אמר גל: "טעים. המקום נמצא בתוך איזה פסאז' מהמם, בשוק ישן, האווירה היפסטרית כזאת. יש וייב פה בפרדס חנה. יש מצב שאני עובר דירה. סתם לא, זה רחוק מדי, אבל אפשר לבוא לאכול פה פעם בשבוע".