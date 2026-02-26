הבראנץ' החדש של המסעדה התל אביבית: האם מדובר בסנסציה?

בופה ענק, מאפים מושחתים ותור של פודיז: הבראנץ' החדש של מסעדת "האחים" בתל אביב שובר את הרשת. בכתבה ששודרה אתמול (רביעי) ב"מדד גלבוע", נופר גרינפלד טעמה את המלאווח שעושים במקום, התאכזבה מהסינבון והתלהבה מהרוגלך. המסקנה? יש אגף אחד שאתם חייבים להתמקד בו.

אם פתחתם את הטיקטוק או האינסטגרם לאחרונה, סביר להניח שנתקלתם בסרטונים שמהללים את הבראנץ' החדש של המסעדה. ההבטחה הייתה לארוחת בוקר שמרגישה "כמו במלון - רק במסעדה", עם שפע מטורף של מאפים מלוחים ומתוקים. הקונספט פשוט: עוברים לאורך שולחנות עמוסים כל טוב, בוחרים מה שרוצים, ומשלמים בקופה.

אגף המלוחים: ההפתעה של הבוקר

המאפים המלוחים התגלו כהצלחה מסחררת. גרינפלד התחילה עם מאפה פוקאצ'ה בסגנון חצ'פורי עם חלמון ביצה נוזלי במרכז - ביצוע כיפי וטעים. משם עברה לבייגל זעתר, שהתגלה כהפתעה האמיתית של הארוחה: הוא לא היה רק בייגל, אלא מאפה ממולא בחגיגה שלמה של גבינות, עגבניות, ירקות אפויים וצנוברים.

אבל גולת הכותרת, ללא ספק, הייתה המלאווח. תשכחו מהעיגול התעשייתי הקפוא מהסופר - כאן מדובר במלאווח בעבודת יד שנעשה במקום. הוא מוגש עם רסק עגבניות וחריף מצוין, ניחן בתיבול עשיר, והכי חשוב: הוא ממש לא שומני מדי.

אגף המתוקים: עליות ומורדות

בגזרת המתוקים, העניינים היו קצת פחות יציבים. הסינבון נראה מבטיח, אך התגלה כמתוק בצורה קיצונית, כזו שמקשה מאוד לסיים יותר מביס אחד. גם "שבלול" פירות היער והפולנטה אכזב, עם מרקם גרגירי וטעם מרומז של תירס שלא ממש התחבר לקינוח קלאסי. לעומת זאת, רוגלך השוקולד, עליו הצוות המליץ בחום, הציל את המצב. עם מרקם דחוס וצ'ואי (לעיס) שקצת מזכיר בראוניז, ואיזון סוכר מדויק, הוא היה פשוט מעולה וסיפק ביס מושלם לקפה.

בשורה התחתונה: הבראנץ' של "האחים" אכן מספק חוויה ויזואלית וקולינרית שמזכירה בופה עשיר בבית מלון בוטיק. ההמלצה שלנו? תנו עדיפות ברורה למחלקת המאפים המלוחים, שם נמצאות ההברקות האמיתיות של המקום, ואל תעזו לוותר על המלאווח ועל הרוגלך לקינוח.