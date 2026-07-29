מתאהבים מחדש במטבח: חמישה מתכונים לט"ו באב מפוצצים חלבון

ט"ו באב הוא הזדמנות טובה לעצור רגע את המרוץ היומיומי ולהקדיש זמן אחד לשני. לא תמיד צריך להזמין מקום במסעדה או לחפש בילוי מיוחד. לפעמים דווקא ארוחה שמכינים יחד בבית, מוזיקה שקטה ברקע ושולחן ערוך בפשטות, יוצרים את הערב הכי מוצלח.

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יותר ויותר זוגות בוחרים בשנים האחרונות לחגוג את ט"ו באב בבית, ומגלים שההכנות עצמן הן חלק מהחוויה. לחתוך, לערבב, לטעום, ולבסוף לשבת יחד סביב שולחן עם אוכל שהכנתם בעצמכם.

גם במטבח הישראלי מורגש בשנים האחרונות שינוי. אם בעבר הטופו נחשב למוצר שפנה בעיקר לטבעונים, היום הוא כבר הפך לחומר גלם שנמצא ביותר ויותר בתים. "יותר ויותר אנשים מבינים שטופו הוא לא פשרה", אומר אילן ספריאל, מבעלי משק ויילר. "זה חומר גלם ורסטילי שעובד מצוין בטיגון, באפייה, בתבשילים חמים וגם במנות מתוקות. הוא סופג טעמים, קל לעבוד איתו, ומאפשר ליצור מנות חגיגיות שמרגישות גם מפנקות וגם מאוזנות."

לכבוד ט"ו באב, אספנו חמישה מתכונים באדיבות משק ויילר, שמתאימים במיוחד לארוחה זוגית בבית. מנות חגיגיות, צבעוניות ומבוססות על חלבון מהצומח, שמוכיחות שלא צריך להסתבך כדי להכין ארוחה מיוחדת רומנטית ומזינה.

קוביות טופו פריכות בסגנון אסייתי (ראשונה)

כלים: מחבת, טופו קשה. זמן: 15 דק'

רכיבים (ל־2 מנות):

- 300 גרם טופו קשה, סחוט היטב וחתוך לקוביות של כ־2 ס"מ

- 2 כפות קורנפלור

- מלח ופלפל שחור

- 2 כפות שמן זית

לרוטב:

- 5 כפות רוטב סויה

- 2 כף מייפל

- חצי כפית צ'ילי טחון או סרירצ'ה, לפי רמת החריפות

- 1 שן שום כתושה

- בצל ירוק קצוץ להגשה

אופן ההכנה:

- עוטפים את הטופו במגבת נקייה או נייר סופג ומספיגים את הקובייה במשך 10 דקות, להוצאת נוזלים.

- חותכים את הטופו היבש לקוביות קטנות, ומערבבים עם הקורנפלור, מלח ופלפל עד לציפוי אחיד.

- מחממים שמן במחבת על אש בינונית־גבוהה ומטגנים את הטופו 6–8 דקות, תוך כדי הפיכה, עד שהוא זהוב ופריך מכל הצדדים.

- מוסיפים את השום ומטגנים כ־30 שניות, שלא יהיה לנו טעם שרוף.

- יוצקים למחבת את הסויה, המייפל והצ'ילי, מערבבים ומבשלים עוד 1–2 דקות, עד שהרוטב מצפה את הקוביות ומבריק.

- מפזרים בצל ירוק ומגישים מיד, חם, בקערית או על שיפודים קטנים.

טופו בסגנון טוסקי (עיקרית)

כלים: מחבת רחבה, טופו קשה. זמן: כ־30 דקות

רכיבים (ל־2 מנות):

- 350 גרם טופו קשה מאוד, סחוט היטב וחתוך למשולשים

- 2 כפות קורנפלור + מלח ופלפל שחור

- 3 כפות שמן זית

לרוטב:

- 4 שיני שום קצוצות

- חצי כוס עגבניות מיובשות קצוצות

- 1 כוס יין לבן יבש או ציר ירקות

- ¾ כוס שמנת צמחית

- אורגנו יבש או טרי, לפי הטעם

- 2 כוסות תרד טרי

אופן ההכנה:

- סוחטים את הטופו היטב ועוטפים אותו במגבת למספר דקות. מצפים בקורנפלור, מלח ופלפל.

- מחממים שמן זית במחבת רחבה על אש בינונית/גבוהה. מטגנים את הטופו כ־4 דקות מכל צד, עד להשחמה יפה. מוציאים מהמחבת ושומרים בצד

- באותה מחבת מוסיפים שום ומטגנים כדקה, עד שעולה ריח. מוסיפים עגבניות מיובשות ומערבבים עוד כדקה.

- יוצקים את היין או הציר ומבשלים כ־3 דקות לצמצום קל.

- מוסיפים שמנת צמחית ואורגנו, מערבבים ומבשלים כ־4 דקות, עד שהרוטב מסמיך.

- מוסיפים את התרד ומבשלים כדקה נוספת, עד שהוא מתכווץ.

- מחזירים את הטופו למחבת, מערבבים בעדינות ומבשלים עוד כ־2 דקות, עד שהכול מצופה ברוטב.

- מגישים חם, רצוי על פסטה טרייה או לצד לחם כפרי.

טופו בגלייז מייפל מעושן (עיקרית)

כלים: מחבת, טופו קשה. זמן: כ־20 דקות

רכיבים (ל־2 מנות):

- 400 גרם טופו קשה, סחוט היטב וחתוך לקוביות

לציפוי:

- 3 כפות קורנפלור

- 1 כפית אבקת שום

לרוטב:

- 4 כפות רוטב סויה

- 3 כפות מייפל

- 2 שיני שום קצוצות

- 1 כפית שטוחה פפריקה מעושנת

- 1 כף עמילן תירס מעורבבת עם 2 כפות מים

אופן ההכנה

- סוחטים היטב את הטופו ומצפים אותו בקורנפלור ואבקת שום.

- מחממים שמן במחבת על אש בינונית/גבוהה ומטגנים את קוביות הטופו 8-10 דקות, תוך ערבוב מדי פעם, עד שהן זהובות ופריכות מכל הצדדים, ומוציאים מהמחבת.

- באותה מחבת מוסיפים שום ומטגנים כ־30 שניות, רק עד שעולה ריח.

- מוסיפים סויה, מייפל ופפריקה מעושנת ומביאים לרתיחה קלה במשך כ־2 דקות.

- מוסיפים את תערובת העמילן ומערבבים כדקה, עד שהרוטב מסמיך ומבריק.

- מחזירים את הטופו למחבת ומערבבים בעדינות עוד כ־2 דקות, עד שכל הקוביות מצופות היטב ברוטב הדביק.

- מגישים מיד, חם, לצד אורז לבן או אורז יסמין.

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פנקייקוני טופו מתוקים (קינוח חם)

כלים: מחבת, טופו קשה או בינוני. זמן: 20 דקות

רכיבים (כ־10 יחידות, ל־2)

- 300 גרם טופו קשה או בינוני, מעוך היטב

- 1 תפוח אדמה קטן, מבושל ומעוך (כ־100 גרם)

לתיבול:

- ½ כפית מלח

- קורט קינמון

לציפוי:

- ½כוס פירורי לחם טבעוניים

- שמן לטיגון

לרוטב:

- 3 כפות מייפל

- קורט מלח

אופן ההכנה

- בקערה מערבבים טופו מעוך, תפוח אדמה, מלח וקינמון עד שמתקבלת תערובת אחידה.

- יוצרים כדורים קטנים ומשטחים אותם בעדינות לצורת עוגיות.

- מצפים כל עוגייה בפירורי לחם.

- מחממים שמן במחבת לטיגון רדוד ומטגנים את העוגיות כ־3 דקות מכל צד, עד שהן זהובות ופריכות.

- מוציאים לנייר סופג.

- מחממים קלות את המייפל עם קורט מלח ויוצקים מעל העוגיות לפני ההגשה.

- אוכלים מיד, כשהן חמות ופריכות.

טופו ברוטב שוקולד-קוקוס (קינוח חם)

כלים: מחבת, סוג טופו: קשה. זמן: כ־15 דקות

רכיבים (ל־2)

- 250 גרם טופו קשה, סחוט היטב וחתוך לקוביות קטנות

לציפוי:

- 2 כפות קוקוס מגורר

- 1 כף אבקת קקאו

לרוטב:

- ½ כוס חלב קוקוס

- 2 כפות אבקת קקאו

- 2 כפות מייפל

- כמה טיפות תמצית וניל

אופן ההכנה

- מצפים את קוביות הטופו בתערובת של קוקוס מגורר וקקאו.

- מחממים מעט שמן במחבת ומטגנים את הטופו 5–6 דקות, עד שהוא זהוב ופריך מכל הצדדים.

- מוסיפים למחבת חלב קוקוס, קקאו, מייפל ווניל, ומבשלים יחד עם הטופו כ־3 דקות, עד שהרוטב מסמיך ועוטף את הקוביות.

- מגישים חם, בכוסות או בקעריות קטנות.