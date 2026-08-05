משרד המשפטים של טראמפ חוקר את היחס המפלה של ממדאני: "מלך האנטישמיות"

מחלקת זכויות האזרח במשרד המשפטים האמריקני חוקרת "באופן פעיל" פשעי שנאה ואנטישמיות בניו יורק, ושלחה השבוע מכתב לראש העיר זוהרן ממדאני בדרישה למתן תשובות על "יחס לא שוויוני" כלפי יהודים, כך דווח היום (רביעי) בניו יורק פוסט.

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המהלך החריג מגיע בעקבות זינוק בפשעי השנאה בעיר, כאשר נתוני פשיעה חדשים שפרסמה משטרת ניו יורק ביום שני הראו כי יותר מחצי מהאירועים השנה כוונו נגד יהודים, למרות שאלו מהווים רק כ-11% מאוכלוסיית העיר. הרקע לפנייה כולל תקיפה חמורה באפר ווסט סייד בחודש שעבר, שבה המפגע ראול מוראלס בן ה-51 צעק "אללה ואכבר" ודקר גבר יהודי וגבר אסיאתי בשני אירועים נפרדים לאור יום.

https://x.com/i/web/status/2081135191284924825 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

ראש חטיבת זכויות האזרח במשרד המשפטים בממשל טראמפ, הרמיט דילון, שוחחה בשבוע שעבר על תלונות הציבור עם דב הייקינד, מייסד ארגון "אמריקנים נגד אנטישמיות" וחבר אספת נבחרים לשעבר בברוקלין. הייקינד מסר כי דילון יידעה אותו בדבר המכתב שנשלח לממדאני בדרישה למענה על האפליה.

הייקינד מסר לתקשורת: "משרד המשפטים לוקח אנטישמיות ברצינות רבה. מלך האנטישמיות הוא לא אחר מאשר ראש העיר ממדאני". במשרד המשפטים אישרו כי לחטיבה יש תיק פעיל ונרחב של אכיפה נגד אנטישמיות הכולל כתבי אישום, תביעות וחקירות ברחבי המדינה.

מנהיגים יהודים הפנו אצבע מאשימה כלפי ממדאני, מבקר חריף של ישראל שהאשים אותה ב"רצח עם" בעזה וקרא לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו. מנכ"ל הליגה נגד השמצה, ג'ונתן גרינבלט, צייץ: "הקהילה היהודית ראויה למנהיגים שיתמודדו עם אנטישמיות ויגנו על יהודי ניו יורק, ולא למי שמלבה את להבות השנאה".