צה"ל חושף כיצד אנשי המטרות של אמ"ן ופיקוד מרכז של ארה"ב (סנטקום), עבדו בחצי השנה האחרונה כדי לספק לישראל נקודת פתיחה קריטית מול איראן: בשגרה הם עוסקים בקביעה וניהול של יעדים ולייעול מאמצי החיל, אך מאז סיום מבצע "עם כלביא" שינתה הזירה את צורתה והחלה התארגנות ייחודית למצב לחימה.

לאחרונה, ובחשאיות רבה, גויסו אנשי סדיר, קבע ומילואים של יחידות אמ"ן השונות לטובת בניית בנק מטרות עדכני, מקיף ומדויק לקראת המבצע נגד איראן. בעקבות הלקחים מהמבצע הקודם, קמה התארגנות שהגדילה במאות אחוזים את כמות המטרות נגד המשטר, ביניהן יעדי טק"ק (טילי קרקע-קרקע), משטר, תעשיות צבאיות של האויב, גורמי דיכוי ומטרות גרעין.

חיל המודיעין קיים תהליך למידה מואץ ומעמיק לאחר "עם כלביא", במטרה לשפר את יכולות האיתור, הניתוח ותעדוף המטרות. לתהליך הוקצו טכנולוגיות פורצות דרך, שהביאו להעשרת מאגר המטרות בהיקף ובקצב תקדימיים.

בנוסף, כדי לדייק את המטחים של חיל האוויר, חוזקו התהליכים המשותפים של אמ"ן עם החיל, ואף קודמה יוזמה לתיאום ושיתוף מטרות עם ארגוני המודיעין האמריקאים, כדי להגביר את הסנכרון איתם בלחימה.

נזכיר שבשבת השמידו מטוסי קרב של חיל האוויר יותר מ-16 מטוסי תובלה איראניים ורכיבים נוספים בסביבת שדה התעופה בטהרן, ושאתמול תקפה ישראל 30 מיכלי דלק של המשטר.

בצה"ל נערכים ללפחות חודש של לחימה במבצע "שאגת הארי", שנכנס היום ליומו העשירי. ההערכה היא שבימים הקרובים נראה כניסה אגרסיבית יותר של האמריקנים למערכה, ואילו צה"ל יקח צעד אחורה, בין היתר כדי להתפנות לחזית בלבנון.